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Назван заметный на коже симптом омикрона

  • 27.12.2021, 22:19
  • 15,150
Назван заметный на коже симптом омикрона

Данный симптом уже окрестили «четвертым ключевым признаком» омикрон-штамма COVID-19.

Журналисты британской газеты Daily Express проанализировали данные приложения ZOE COVID Study и назвали симптом омикрон-штамма коронавирусной инфекции, который заметен на коже.

Медики и ученые пришли к выводу, что появление сыпи можно считать одним из таковых. Отмечается, что ряд пациентов жаловались на разного рода покраснения, причем одних из них при этом беспокоил зуд, в то время как у других отмечались лишь покраснения, без чесотки или болезненных ощущений. Также уточняется, что сыпь может возникнуть на начальной стадии болезни и закрепиться на долгое время.

В приложении данный симптом уже окрестили «четвертым ключевым признаком» омикрон-штамма COVID-19. Остальными тремя являются заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

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