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В Белыничском районе со стрельбой задерживали бесправника

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  • 27.12.2021, 22:27
  • 2,354
В Белыничском районе со стрельбой задерживали бесправника

Видеофакт.

Пьяного бесправника задерживали со стрельбой в Белыничском районе, сообщили в МВД.

27 декабря в микрорайоне «Казимировка» областного центра водитель Opel проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться. В районе деревни Ермоловичи Белыничского района для остановки транспортного средства инспекторы ДПС использовали оружие. Водителя задержали, он не пострадал.

Выяснилось, что ранее он уже был лишен прав за «пьяную» езду. Сейчас он будет привлечен к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют.

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