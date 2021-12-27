CEBR: Польская экономика занимает 23-е место в мире по размеру ВВП 1 27.12.2021, 22:44

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Отчет классифицирует и описывает 191 экономику мира.

Польская экономика занимает 23-е место в мире по размеру валового внутреннего продукта. Об этом свидетельствует годовой отчет, опубликованный британским «Центром экономики и бизнес-исследований» (CEBR). Отчет классифицирует и описывает 191 экономику мира, передает «Польское радио».

По мнению авторов документа, в этом году Польша, в частности, опередила Швецию, Бельгию, Ирландию и Австрию. Аналитики CEBR прогнозируют, что в 2031 году уровень ВВП Польши позволит ей подняться на 21-е место в мире.

Мировым лидером по объему ВВП на душу населения являются США, которые опередили Китай и Японию. Авторы отчета, однако, ожидают, что такая расстановка сил уже в скором времени может измениться. По их подсчетам, Китай обгонит США в 2031 году.

Авторы отчета также отмечают, что, несмотря на пандемию в следующем году, мировой ВВП впервые превысит 100 трлн долларов. В прошлогоднем отчете они прогнозировали, что этот показатель не будет достигнут раньше 2024 года.

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