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До -17°С ожидается в Беларуси 28 декабря

  • 27.12.2021, 22:47
  • 2,328
До -17°С ожидается в Беларуси 28 декабря

Во вторник будет преимущественно без осадков.

До 17 градусов мороза ожидается в Беларуси 28 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северу небольшой снег. Ночью и утром местами по стране ожидается туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, при прояснениях - минус 16-17. Днем будет 4-10 градусов ниже нуля.

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