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Саакашвили анонсировал встречу с президентом Грузии

  • 27.12.2021, 22:54
  • 1,620
Саакашвили анонсировал встречу с президентом Грузии
Михаил Саакашвили

По его словам, встреча может состояться в ближайшее время.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал встречу с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили. По его словам, встреча может состояться в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Саакашвили в Telegram.

Саакашвили сообщил, что провел встречу с четвертым президентом Георгием Маргвелашвили. Он посетил Саакашвили в камере тюремной больницы.

При этом он добавил, что по предложению Маргвелашвили проведет встречу с действующим грузинским президентом.

"Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время", - добавил он.

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