Лев Марголин: Средние зарплаты белорусов будут уменьшаться 27.12.2021, 23:13

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Лев Марголин

Треть белорусов вынуждены экономить на еде.

Больше половины белорусов живут на сумму ниже 300 долларов в месяц. Такие данные приводит Белстат. При этом, суммой в 500 долларов и больше не располагают даже 8% граждан страны. Согласно исследованиям центра BEROC, треть белорусов вынуждены экономить на еде, две трети говорят, что этот год был хуже в финансовом плане, чем предыдущий, а почти половина ждут, что следующий будет еще хуже, передает «Белсат».

«Ничего хорошего ждать не приходится, потому что нет главного показателя развития экономики – нет инвестиций. А без инвестиций нечем поддерживать развитие. И поэтому в лучшем случае мы можем рассчитывать на стагнацию. Но стагнация – это в экономике. А в магазинах – это инфляция. И она будет продолжаться. И также это значит, что, скорее всего, даже средние зарплаты белорусов будут уменьшаться», – считает экономист Лев Марголин.

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