Прокуратура в Белостоке выдала ордер на арест сбежавшего в Беларусь дезертира 10 28.12.2021, 8:11

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Ордер действует на территории Польши.

Прокуратура белостокского района Белосток-Север в понедельник, 27 декабря, выдала ордер на арест солдата 16-ой Поморской механизированной дивизии Эмиля Чечко, который дезертировал в Беларусь. Ордер действует на территории Польши. Ранее польскому солдату прокуратура Белостока заочно предъявила обвинение по параграфу 3 статьи 339 Уголовного кодекса Польши — «Дезертирство». Об этом сообщает польский телеканал tvn24.pl.

— Ордер на арест действует в Польше. Пока это слишком ранняя стадия производства, чтобы рассматривать вопрос об экстрадиции, — рассказал заместитель районного прокурора по военным вопросам Радослав Вишенко.

По данным 16-й Поморской механизированной дивизии, где солдат проходил службу, Эмиль Чечко пропал без вести при исполнении своих обязанностей в районе населенных пунктов Наревка, Семянувка и Семяновского озера. Начался поиск, однако позже выяснилось, что он перешел границу и оказался в Беларуси.

В Польше в отношении него возбуждено уголовное дело за дезертирство — ему грозит наказание вплоть до 10-ти лет лишения свободы. В связи с инцидентом были уволены его командиры. Ранее Эмиль Чечко заявил на госТВ, что польские военные застрелили волонтеров, которые хотели помочь мигрантам.

В минувший вторник, 21 декабря, Чечко заочно предъявили обвинение по статье «Дезертиство». По данной статье польскому военнослужащему грозит от года до 10 лет лишения свободы.

В рамках продолжающегося судебного разбирательства, касающегося инцидента с польским военным, действия Эмиля Чечко могут быть рассмотрены и с точки зрения статей отдельной главы Уголовного кодекса — «Преступления против Республики Польша».

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