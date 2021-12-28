закрыть
28 декабря 2021, вторник, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Прокуратура в Белостоке выдала ордер на арест сбежавшего в Беларусь дезертира

10
  • 28.12.2021, 8:11
  • 4,636
Прокуратура в Белостоке выдала ордер на арест сбежавшего в Беларусь дезертира

Ордер действует на территории Польши.

Прокуратура белостокского района Белосток-Север в понедельник, 27 декабря, выдала ордер на арест солдата 16-ой Поморской механизированной дивизии Эмиля Чечко, который дезертировал в Беларусь. Ордер действует на территории Польши. Ранее польскому солдату прокуратура Белостока заочно предъявила обвинение по параграфу 3 статьи 339 Уголовного кодекса Польши — «Дезертирство». Об этом сообщает польский телеканал tvn24.pl.

— Ордер на арест действует в Польше. Пока это слишком ранняя стадия производства, чтобы рассматривать вопрос об экстрадиции, — рассказал заместитель районного прокурора по военным вопросам Радослав Вишенко.

По данным 16-й Поморской механизированной дивизии, где солдат проходил службу, Эмиль Чечко пропал без вести при исполнении своих обязанностей в районе населенных пунктов Наревка, Семянувка и Семяновского озера. Начался поиск, однако позже выяснилось, что он перешел границу и оказался в Беларуси.

В Польше в отношении него возбуждено уголовное дело за дезертирство — ему грозит наказание вплоть до 10-ти лет лишения свободы. В связи с инцидентом были уволены его командиры. Ранее Эмиль Чечко заявил на госТВ, что польские военные застрелили волонтеров, которые хотели помочь мигрантам.

В минувший вторник, 21 декабря, Чечко заочно предъявили обвинение по статье «Дезертиство». По данной статье польскому военнослужащему грозит от года до 10 лет лишения свободы.

В рамках продолжающегося судебного разбирательства, касающегося инцидента с польским военным, действия Эмиля Чечко могут быть рассмотрены и с точки зрения статей отдельной главы Уголовного кодекса — «Преступления против Республики Польша».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников