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Мечты и кошмары Путина

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  • Клаус-Дитер Франкенбергер, Frankfurter Allgemeine Zeitung
  • 28.12.2021, 8:17
  • 5,488
Мечты и кошмары Путина

Кремль до сих пор не оправился от крушения СССР.

Несмотря на то, какие цели преследовал президент РФ Владимир Путин, сконцентрировав войска у границ Украины, одной он уже достиг: в будущем году пройдут американо-российские переговоры, посвященные его требованиям. Можно сказать: почти как в старые времена, когда существовал Советский Союз. В сопровождаемых призывами к деэскалации переговорах с представителями Кремля будет участвовать и высокопоставленный немецкий дипломат.

Путин требует гарантий безопасности, под которыми он, в первую очередь, понимает обязательство прекратить процесс расширения НАТО - лишить суверенные государства свободного выбора объединяться в союзы. Членство Украины в НАТО стало бы для Путина абсолютным кошмаром - не потому, что он видит в этом угрозу безопасности, а потому, что это поставило бы крест на российских великодержавных претензиях на власть.

Путин до сих пор не оправился от крушения СССР - он открыто сожалеет и оплакивает его распад. Конечно же, он не может всерьез верить в то, что с помощью военных угроз и прочей дестабилизации можно повернуть время вспять и вернуться в эпоху, когда Москва была центром мировой державы. Но он хочет добиться псевдореставрации Советского Союза в том смысле, что Кремль будет определять, что можно и нельзя в российской сфере влияния. Он стремится к возврату Европы, разделенной на сферы влияния. И тот, кто будет вести переговоры с посланцами Путина, не должен, пусть даже и косвенно, потворствовать его геополитическому ревизионизму.

Клаус-Дитер Франкенбергер, Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — dw.com)

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