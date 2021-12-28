«После общения с поддержкой деньги за такси сняли шесть раз»7
- 28.12.2021, 8:26
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За короткое время у белоруса случилось два приключения.
СМИ недавно опубликовали историю, как айтишник Андрей оплатил одну поездку в яндекс-такси 4 раза. В день публикации другой читатель побил рекорд — деньги списали 6 раз, пишет dev.by.
«После общения с поддержкой деньги сняли 6-й раз». Комментарий читателя Максима
— Тоже воспользовался Uber 17 декабря (в феврале 2018 года Яндекс.Такси и Uber объединились, локальное приложение Uber обслуживает Яндекс — прим. dev.by). Пять раз нажал на «оплатить» и [5 раз] сняло деньги, но уведомление о неуплате не пропадало. После общения с поддержкой деньги сняли 6-й раз, и уведомление пропало.
В банке сказали, что средства на эти 5 транзакций заблокированы и нужно подтверждение от Uber о возврате. Иначе вернут сумму автоматически через 30 дней, то есть где-то 17 января.
Есть вариант прислать в банк доказательства, что деньги сняли по ошибке, но для этого нужны скрины с официальным ответом от Uber и расчеты со стороны Uber. Подожду пока что до 17 января, в Uber все равно игнорируют сообщения…
Связались с автором, чтобы узнать последние новости. Их не оказалось:
— Пока что продолжения нет, — рассказал Максим. — Я писал много раз в техподдержку, просил выслать подтверждение того, что деньги заблокированы по ошибке, чтобы можно было обратиться в банк, но ответа так и не последовало. (Первые сообщения писал на английском — так было удобнее, но потом перешел на русский).
Кстати, цена описанной поездки — 10,4 рубля. Излишне заблокированная сумма 10,4×5=52 рубля.
«Водитель не смог завершить поездку и еще минут 40 ездил со мной»
Зато за выходные у Максима приключилась новая история с Uber (Максим по старинке пользуется этим приложением, не переходя на Яндекс.Go).
— В воскресенье снова пользовался приложением Uber, выставил маршрут на несколько точек. Когда приехали на место, я вышел из машины и пошел по своим делам. Через пару минут решил как обычно оценить поездку, но заметил, что в приложении поездка еще не завершилась.
Я сначала написал в чат водителю, тот не ответил, тогда я позвонил ему и сообщил о проблеме. Но узнал, что водитель просто не смог завершить поездку, так как приложение у него зависло.
Водитель, по его словам, перезагружал телефон несколько раз — не помогло. Он попросил меня завершить поездку самостоятельно, но я не нашел такой функции в приложении. Тогда он попросил меня написать в службу поддержки. Я написал, но ответа не последовало.
В конце концов водитель попросил меня позвонить в 7220 и попросить отменить поездку у диспетчера, до тех пор он не мог принимать новые заказы.
После звонка диспетчеру меня наконец связали с техподдержкой, я назвал время начала поездки, и через пару минут ее остановили. И прислали такую смс:
Обычно поездка по такому маршруту занимает около 30 минут, в приложении, что водитель ездил 1 час 14 мин, пока проблема не решилась. Получилось, что водитель «ездил» со мной дополнительные минут 40.
Красным выделено дополнительное расстояние которое он проехал уже без меня.
Я рассказал эту историю коллеге, и оказалось у него произошла аналогичная ситуация в Uber, водитель тоже не смог завершить поездку — сказал, что приложение зависло.