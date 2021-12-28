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Названо условие, при котором защита от Омикрона увеличится в десятки раз

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  • 28.12.2021, 8:40
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Названо условие, при котором защита от Омикрона увеличится в десятки раз

Врач рассказал о самом надежном способе повысить иммунной ответ штамму COVID-19.

Усилить защиту от штамма коронавируса Омикрон в десятки раз поможет гибридный иммунитет.

Об этом рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов, пишет cursorinfo.co.i.

Такой уровень защиты есть у тех, кто переболел коронавирусом и вакцинировался от инфекции.

«Это, скорее всего, наиболее эффективная защита от омикрона из всех имеющихся и даже теоретически возможных», — отметил врач.

Таким образом, прививаться от COVID-19 нужно даже в том случае, если ранее человек перенес болезнь.

Вакцинация не дает стопроцентной защиты от коронавируса, однако обеспечивает его легкое течение, пояснил Водовозов. У привитых пациентов снижается риск попадания на ИВЛ и летального исхода.

По словам врача, перенесенное заболевание штаммом COVID-19 Дельта не исключает заражения Омикроном.

При этом прививка двумя дозами вакцины в такой ситуации будет эффективнее.

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