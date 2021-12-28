Названо условие, при котором защита от Омикрона увеличится в десятки раз

Названо условие, при котором защита от Омикрона увеличится в десятки раз10
- 28.12.2021, 8:40
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Врач рассказал о самом надежном способе повысить иммунной ответ штамму COVID-19.
Усилить защиту от штамма коронавируса Омикрон в десятки раз поможет гибридный иммунитет.
Об этом рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов, пишет cursorinfo.co.i.
Такой уровень защиты есть у тех, кто переболел коронавирусом и вакцинировался от инфекции.
«Это, скорее всего, наиболее эффективная защита от омикрона из всех имеющихся и даже теоретически возможных», — отметил врач.
Таким образом, прививаться от COVID-19 нужно даже в том случае, если ранее человек перенес болезнь.
Вакцинация не дает стопроцентной защиты от коронавируса, однако обеспечивает его легкое течение, пояснил Водовозов. У привитых пациентов снижается риск попадания на ИВЛ и летального исхода.
По словам врача, перенесенное заболевание штаммом COVID-19 Дельта не исключает заражения Омикроном.
При этом прививка двумя дозами вакцины в такой ситуации будет эффективнее.