Саакашвили потерял сознание, узнав о переводе из военного госпиталя 2 28.12.2021, 8:44

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Михаил Саакашвили

По словам политика, это был самый серьезный гипертонический криз в его жизни.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планировали перевести из Горийского военного госпиталя в Грузию. Узнав это, он потерял сознание.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

По словам Саакашвили, это был самый серьезный гипертонический криз в его жизни.

«Я никогда не чувствовал себя так в отношении давления и пульса. Попробовали силой меня перевести, я сопротивлялся, после чего потерял сознание, не помню определенный отрезок. Когда очнулся, врач сказала, что никуда меня не переводят и я остаюсь в клинике», — цитирует обращение адвокат Саакашвили.

Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию в конце сентября. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

1 октября политик сообщил о своем возвращении публично и призвал сторонников выйти на митинг. Вечером того же дня Саакашвили задержали в Тбилиси.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение для исполнения решений суда. Также против него было открыто новое дело за незаконное пересечение границы. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

Украина заявляет, что будет добиваться возвращения политика, но официальный Тбилиси такую возможность исключает.

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