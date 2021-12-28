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Привлечение к ответственности: в Кремле задумали «уничтожение» Лукашенко?

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  • 28.12.2021, 8:58
  • 13,428
Привлечение к ответственности: в Кремле задумали «уничтожение» Лукашенко?

Власть опрокидывается, и теперь важна позиция белорусского народа.

Грызлова стоит считать символическим, но все-таки дулом у виска. И тут важна не сама личность господина Грызлова - он необходим для фиксации игры для внешних игроков, пишет телеграм-канал CYNIC.

Но не только - он важен и в качестве той самой сигнальной ракеты, которая принудит Лукашенко к проведению референдума либо суицидальной миссии "донбасского крюка".

На пресс-конференции Путин проговорил лишь одну реплику о "программах" (о сложном (равно неадекватном) союзнике Лукашенко, но на этом "песня кончилась".

Мы можем это рассматривать в контексте будущих выборов 2024 в России, но экономически Россия не потянет второй Крым, который в 6 раз больше первого. Это опять санкции, опять нарушение "женевских договоренностей"... И вся эта кипа проблем избегается при банальном формировании "союзного государства" и уничтожении Лукашенко в качестве "рыбки для белорусов". Так, увидев волну недовольств, шаг вероятнее всего будет сделан в пользу привлечения "главных" к ответственности, а всех остальных ожидает "горизонтальная ротация".

Насчет Беларуси: вопрос о новом президенте и "союзном государстве" будет решен до президентской кампании 2024. Причем значительно раньше, чтоб ситуация стабилизировалась.

Первичная дата - март-апрель (сразу после референдума, о чем и был договор с Западом). Лукашенко отказывается от выборов, ссылаясь на необходимость трансформации системы.

"Символ" говорит о том, что "не дадут" опять играть в 3 стороны одновременно. Крайний срок для старта транзита - это 2022. Полтора года стабилизации нужны РФ для "твердой позиции" в Минске.

Власть опрокидывается. Теперь главный вопрос - куда. И вот тут важен фактор общественности.

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