Как в Беларуси с коронавирусом «боролись»: четыре главных ошибки власти в этом году 2 28.12.2021, 9:07

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фото: reuters

Марш-реванш так и не удался.

Обжегшись в 2020-м, власти попытались «исправить» ситуацию с ковидом в нынешнем году. Но, как обычно, что-то пошло не так.

Неожиданно оказалось, что недостаточно объявить ковид «психозом» и заявить, что «никто в нашей стране от коронавируса не умрет», чтобы остановить пандемию. Лукашенко решил сменить стратегию пишет gazetaby.media

Вот только, судя по результату, привычка хождения по граблям никуда не делась. Весь год власти делали одну ошибку за другой.

«Крепкий орешек» на передовой

Свой марш-реванш Лукашенко начал с больниц, явив себя народу в качестве главного целителя тел и душ. Рассекая по «красным зонам», правитель самоотверженно рассказывал, как пытается уберечь народ от этой «чумы», и сколько всего уже сделано лично им для победы над «заразой» (кстати, многократно им же поверженной ранее).

Новое амплуа сильно контрастировало с прежним образом бескомпромиссного борца с «психозом». Но и в этой роли Лукашенко остался верен себе. Демонстрируя важность и опасность проблемы, он вместе с тем всячески пренебрегал даже минимальными средствами безопасности. Ничего не стоило ему снять маску в «красной зоне», чтобы засвидетельствовать больным коронавирусом свое личное присутствие.

— Живой я, — не то хвастался, не то дразнился Лукашенко, демонстрируя лицо без средств защиты и обиженно добавлял: — А то некоторые пишут, что двойник приходит.

Надо сказать, это желание выглядеть «крепким орешком» даже у многих сторонников вызывало скорее недоумение и полную растерянность — так опасен коронавирус или нет? У остальных же эти походы вызывали лишь раздражение и злость, с некоторой примесью надежды.

Лукавые цифры

Власти продолжили манипулировать статистикой по принципу «все хорошо, прекрасная маркиза». Они не посчитали нужным объяснять, почему за 2020-й население нашей страны уменьшилось на 60 с лишним тысяч человек (что в три раза больше, чем годом ранее), и вместо этого опять стали выдавать запредельно низкие показатели смертности.

До осени белорусам «разрешалось» умирать от ковида в строго определенном количестве – не больше 10 человек в день. Но сравнение с цифрами из других стран вызывало стойкое ощущение, что «кто-то врет».

А пока Минздрав отчитывался об очередном приближении победы над коронавирусом, в СМИ просачивались жуткие истории: о переполненных моргах, где трупы в мешках лежат прямо на полу, об очередях в крематорий, появлялись кадры с кладбищ, где количество свежевырытых могил превышало пределы воображения.

– Каждый день только на городском кладбище Русино в среднем 17 похорон, — ужасалась сотрудница ритуального агентства. — И это очень страшно, потому что на моей памяти никогда еще не было такого!

К осени, когда больницы уже ломились от пациентов, Минздрав наконец «разрешил» белорусам умирать чаще. Впрочем, и обновленные цифры вызывали большие сомнения. Врач реанимации Витебской больницы скорой помощи Ростислав Савицкий недоумевал:

— У нас подается официальная статистика – где-то в районе 16-17 смертей за сутки [по всей Беларуси от ковида]. Однако могу говорить, что только по нашей больнице сейчас среднее число смертей за сутки около 10.

Цифры Минздрава рассыпались на глазах. В октябре журналистам попала в руки медицинская сводка о положительных тестах на COVID-19 в Минске. Судя по документу, только за 7 октября в одной лишь столице эпидемиологи выявили больше 3 тысяч случаев заболевания. Минздрав в тот день официально не «насчитал» столько даже по всей стране.

Язык мой — враг мой

Прошлогодняя история с баней, водкой и трактором так ничему и не научила. Александр Григорьевич продолжил упражняться в красноречии и демонстрировать небывалую осведомленность в вопросе.

В частности, Лукашенко заявил, что коронавирус может быть спасением от… онкологии:

— Ковид не только на данном этапе придавил грипп (то есть не болеют люди гриппом практически), но и онкологи подозревают, что онкология значительно упала. Не потому, что люди не обращаются (они это уже заметили), а что-то вот происходит такое. Наверное, я буду рад, если как с гриппом. Все-таки ковид-больных нам легче лечить (это вам тяжело, а нам легче), чем онкологических.

Поэтому дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний.

Эти заявления тут же разлетелись по СМИ и сразу же были опровергнуты специалистами. Онкологи объясняли, что уменьшение количества людей, которым впервые был диагностирован рак, означает лишь то, что из-за пандемии люди просто не дошли до врачей.

«Назло маме уши отморожу»

Наперекор рекомендациям врачей и здравому смыслу Лукашенко продолжил бравировать своим уникальным путем, которому якобы обзавидовался весь мир.

Стоило Минздраву ступить на сомнительную дорожку защиты населения от коронавируса, как тут же появлялся «главный борец с ковидом» и перенаправлял «заблудших» в обратном направлении. Как это было, например, с требованием Минздрава по обязательному ношению масок, которое было моментально отменено. «Добрый» правитель в этом вопросе решил дать народу свободу.

В целом складывалось впечатление, что власти Беларуси ввязались в какое-то необъяснимое соревнование с природой. Пока ученые били тревогу по поводу невероятной распространяемости нового штамма Омикрон, в Беларуси решили не отправлять на самоизоляцию тех, кто общался с заболевшими ковидом. В стране активно проводились концерты и массовые мероприятия (провластные, конечно, для других тут бушевал коронавирус).

В общем, марш-реванш в 2021 году так и не удался. Ни доверия, ни любви, ни уважения белорусский режим так и не снискал. Зато допустил ряд ошибок из серии тех, что хуже, чем преступления.

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