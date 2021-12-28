У белорусских «флагманов» резко выросли долги 28.12.2021, 9:15

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Больше всего задолжали кредиторам предприятия Минска.

Валообразующие предприятия страны сообщили о размерах кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность – это обязательства бизнеса перед партнерами за поставленную продукцию, оказанные услуги и выполненные работы. Также это может быть задолженность перед персоналом по оплате труда и по платежам в госказну, пишут banki24.by.

Как правило, данные о состоянии финансов и расчетов крупных и средних компаний приходят с задержкой в 1,5 месяца от окончания отчетного периода. Поэтому в декабре самая свежая информация относятся к периоду до 1 ноября.

К 1 ноября 2021 года кредиторская задолженность крупных и средних предприятий Беларуси превысила 67 млрд BYN. С начала года размер кредиторки флагманов вырос на 9%. Для сравнения: за весь 2020 год задолженность увеличилась на 12,8%, за 2019 год – на 10,8%, за 2018 год – на 8,1%.

Больше всего задолжали кредиторам флагманы Минска – 22,2 млрд BYN. Среди областей наибольший размер задолженности показала Минская – 11,7 млрд BYN. Самый быстрый рост кредиторки в 2021 году произошел в Гродненской области – на 57,7% до 8 млрд BYN. В других областях размеры задолженности были следующими: Брестская – 5,1 млрд BYN, Витебская – 5,6 млрд BYN, Гомельская – 8,2 млрд BYN, Могилевская – 6,1 млрд BYN.

Среди отраслей экономики самую крупную кредиторку показала промышленность – 27,5 млрд BYN. За 10 месяцев сумма кредиторки в промышленности увеличилась на 14,1%. Сравните: за полный 2020 год кредиторка в отрасли выросла на 13,1%, за 2019-й – на 3,5%, за 2018-й – на 8,6%.

Внутри промышленности основной объем кредиторки накопили обрабатывающие отрасли – 22 млрд BYN. С начала 2021 года размер задолженности вырос на 2,5%. В энергетике кредиторка флагманов составила 4,646 млрд BYN (рост в 2,3 раза в 2021-м). У флагманов сельского хозяйства кредиторка на отчетную дату достигла 9,840 млрд BYN. В 2021 году она возросла на 12,4%.

В строительстве кредиторка на 1 ноября составила 6,025 млрд BYN и это близко к рекордному значению за период измерений (6,108 млрд BYN). С начала 2021 года размер кредиторки в стройсекторе вырос на 9,6%. В оптовой торговле кредиторка составила 4,672 млрд BYN, в розничной торговле – 6,389 млрд BYN, на транспорте – 3,631 млрд BYN, в сфере информации и связи – 1,307 млрд BYN. Кредиторка в ритейле стала максимальной за все время наблюдений, предыдущий рекорд продержался лишь один месяц.

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