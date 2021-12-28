В Австралии большой паук залез на чиновницу во время пресс-конференции: видеофакт 2 28.12.2021, 9:21

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Политик заявила, что продолжит выступление.

В Австралии большой паук взобрался на ногу министру здравоохранения штата Квинсленд Иветт Д’Атт во время пресс-конференции. Но чиновница спокойно продолжила свое выступление.

Видео опубликовало агентство Reuters.

Политик вскрикнула, когда увидела паука, но заявила, что продолжит выступление. Она довольно спокойно отреагировала на инцидент, почти не отвлекаясь от своей речи.

Д'Атт шутя попросила сообщить ей, когда паук окажется у нее на лице.

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