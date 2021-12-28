Бело-красно-белый стол: рецепты на Новый год для любителей кухонных вызовов 28.12.2021, 9:31

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Блюда, которые поднимут настроение.

Если у вас не хватает праздничного настроения, то подготовка стола может неплохо отвлечь внимание на какое-то время от сложностей и дать настроиться на позитивный лад. Журналисты «Белсата» придумали тематические блюда и собрали идеи для украшения, чтобы в вашем доме было свободно и вкусно.

Рецепты помечены звездочками, от одной до трех, чтобы можно было выбрать блюда, соответственно своему уровню поварского мастерства.

Бутерброды «Не трогай, это на Новый год»

Это, наверное, будет самое дорогое блюдо, но и самое легкое в приготовлении. Будем угощать водного тигра красной рыбкой, а при наличии большой любви к тигру – и икрой.

Фото: delo-vcusa.ru

Нарезанный батон намажьте творожным сыром или маслом, сверху положите икру или ломтики рыбы. Эта закуска у нас идет без звездочек – с нею справится каждый желающий.

Белая рыба (или цветная капуста) с красным соусом

Давайте начнем с соуса, ведь его можно и к рыбе, и к цветной капусте подавать.

Итак, берем: морковь – 300 граммов, томатной пасты – 2 ложки, сахара – 3, лука – 300 граммов, затем красный перец, паприку, карри, соль – по вкусу, муки – 2 ложки, свекольного сока – 200 граммов.

Морковь хорошо промыть в теплой воде, очистить и натереть. Лук мелко нашинковать, обжарить все вместе до красивого цвета, добавить муку, затем томатную пасту и специи, перемешать до однородной массы, залить свекольным соком, не переставая помешивать, довести до кипения, снять с огня.

Соус можно подать к жареной рыбе, вкусно будет и с горячими овощами.

Для основной части блюда подходит филе любой белой рыбы. Смазываете его маслом, чтобы не пересохло, солите и запекаете. Или же можно потушить рыбу в сливках с чесноком. Для этого нужны сливки 10%, пара долек чеснока и соль. А потом все это, добавив красного соуса – на белой тарелке. М-м-м, произведение искусства!

Фото: ladaland / livejournal.com

Заменить рыбу можно при желании цветной капустой. Поварите венчики в подсоленной воде 5 минут и готово – с соусом будет идеально.

Ризотто-россо с сыром из козьего молока

Сыр может быть и не козий, но именно такой – просто космос. Если нет козьего, возьмите брынзу.

Нам потребуется: 120-150 граммов риса карнароли (белого), 40 граммов лука, 1 зубец чеснока, 50 граммов свеклы (тертой), 1 ложечка уксуса, 50 миллилитров белого сухого вина, 20 граммов масла, 500-600 миллилитров бульона (овощного или куриного), 20 граммов пармезана, 40 граммов козьего сыра (мягкого), соль и перец – по вкусу.

Куриный или овощной бульон доведите до кипения. Уменьшите огонь, но не выключайте полностью: бульон нам нужен горячим. На сковороде с высокими бортами подтопите масло и обжарьте измельченные чеснок и лук, пока лук не станет прозрачным. Затем добавьте щепотку соли.

Добавьте рис, хорошо перемешайте и продолжите обжаривать на среднем огне несколько минут. Добавьте белое вино (50 миллилитров), перемешайте и дайте ему выпариться.

Начните добавлять горячий бульон небольшими порциями. В идеально приготовленном ризотто рис должен быть немного твердым внутри, поэтому постоянно пробуйте блюдо. Как только бульон испарится, добавляйте следующую порцию. До тех пор, пока рис не будет готов. Своей консистенцией ризотто должен напоминать густую кашу.

Фото: eda.ru

За несколько минут до конца готовки добавьте тертую на крупной терке свеклу и уксус, чтобы свекла не потеряла цвет. Тушите, постоянно помешивая. В конце добавьте тертый пармезан. Разложите ризотто по тарелкам, сверху положите кусочки мягкого козьего сыра, посыпьте свежесмолотым перцем.

Помидоры со сметаной

Идеальный салат на нынешние праздники. Чтобы не выбиваться из этой гаммы, можно добавить красный перец и белый лук.

Домашний творожный сыр с клюквой

Это довольно простая задача, но стоит набить руку или очень пристально следить за состоянием творога, как только он взялся. Держите наготове дуршлаг с марлей. Мы в вас верим, так что вперед!

Начнем с украшения сыра: возьмите клюкву и продавите через сито. Когда будете делать сладкий сыр, добавьте к массе сахар. Если сыр у вас соленый, то ничего не добавляйте. Но эти продавленная клюква должна быть у вас под рукой, когда начнете готовить сыр.

Составляющие: молоко – 1 литр, сметана 20-30 % – 200 граммов, яйцо – 1, соль по вкусу.

В небольшую кастрюлю наливаете молоко и ставите на небольшой огонь. В отдельной миске мешаете сметану с яйцом. Когда молоко закипит, вливаете в него сметану и постоянно мешаете. Через несколько минут молоко начнет превращаться в крупинки творога. Здесь нужно быть бдительным: если творожок отслоится от сыворотки, откиньте содержимое кастрюли на дуршлаг, добавьте клюкву, только не сильно мешайте, чтобы выглядело похоже на мрамор. Творожок накройте марлей и сверху прижмите, чтобы лишняя влага стекла. Можно для этого взять банку с водой. Через несколько часов доставайте, нарезайте и подавайте – будет волшебно.

Фото: redmondclub.com

Если вы не уверены, что справитесь с клюквой во время отбрасывания творога, то лучше полейте ею сыр, подавая на стол.

Молочный пудинг с клубникой

Молочный пудинг получается вкусный, нежный, не приторно сладкий. Он обязательно понравится и взрослым, и детям!

Ингредиенты: молоко – литр, яйца – 2, пшеничная мука – 1 ложка, картофельный крахмал – 2 ложки, ванильный сахар – пакетик, обычный сахар – 2-3 ложки, немножко соли, замороженная клубника – сколько есть!

Стакан молока вылить в отдельную посуду и развести в нем крахмал. В остальное молоко добавить щепотку соли, ванильный сахар и поставить на огонь закипать. В отдельной посуде взбить два яйца. Добавить муку. Тщательно мешаем, чтобы не осталось комков. В яичную смесь влить разведенный в молоке крахмал и еще раз взбить. В закипевшее молоко добавить сахар по вкусу и тонкой струйкой влить яично-крахмальную смесь. При непрерывном помешивании всю массу довести до кипения. Готовый пудинг разлить в формы.

Перетираем клубнику с сахаром, поливаем пудинг сверху, подаем и получаем комплименты!

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