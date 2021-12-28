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Ответ на ультиматум Кремля: что остановит непредсказуемого Путина

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  • Константин Машовец
  • 28.12.2021, 10:05
  • 10,640
Ответ на ультиматум Кремля: что остановит непредсказуемого Путина
Константин Машовец
Фото: Главред

По некоторым сведениям главе Кремля дали четыре недели «на подумать».

На официальном сайте Госдепа США 23-го декабря была опубликована стенограмма так называемого «Закрытого брифинга высокопоставленных сотрудников Администрации США по России».

Главной фишкой этих материалов было сокрытие фамилий сотрудников американской администрации, которые встречались с представителями ведущих американских и западных СМИ и комментировали в режиме телеконференции «российскую проблематику». Собственно потому брифинг и назывался закрытым. Желающие могут самостоятельно ознакомится с этими материалами на соответствующем сайте.

Что бросилось в глаза?

Во-первых, как оказалось, США в ответ на российский «ультиматум» втихаря (т.е. НЕПУБЛИЧНО) выдвинули месье Путину встречные требования. Причем, судя по материалам выше указанного брифинга, американцы категорически не желают на сегодняшний день обнародовать эти свои пожелания и вообще суть и ход своих переговоров с Путиным.

Дословно это выглядело так.

“… Мы приняли к сведению опасения, которые Россия высказала как в частном порядке, так и публично, и хотим повторить, что любой диалог должен основываться на взаимности, а это означает, что у нас есть свои собственные предметы обеспокоенности, которые должны обсуждаться, и любой диалог также должен проходить в полной координации с нашими партнерами и союзниками в соответствии с принципом “ничего, что касается вас, не обсуждается без вас.

… Мы считаем, что переговоры должны начинаться с базовых основополагающих принципов и документов по европейской безопасности, которые подчеркивают территориальную целостность, недопустимость изменения границ силой и уважение суверенитета и суверенного принятия решений странами.

Мы также заявили России, что нам ясно, что существенный прогресс на этих переговорах может быть достигнут только в условиях де-эскалации, а не эскалации.

Мы приветствовали то, что было небольшим шагом в последние пару дней, когда ОБСЕ объявила, что Украина и Россия подтвердили приверженность режиму прекращения огня, достигнутого в июле 2020 года. Но нас интересуют реальные действия, а не слова, поэтому мы будем продолжать очень внимательно следить за событиями на границе и вокруг нее.

Как бы Россия ни решила поступать, мы не планируем вести переговоры публично. Публичный диалог не кажется нам конструктивным, и таким образом не достигался прогресс в подобных дипломатических переговорах в прошлом. Мы не будем отвечать на каждое предложение или комментарий, которые поступают, в том числе и от Президента России.

И, я думаю, вы знаете, что наш подход в этом отношении понятен россиянам, по крайней мере, согласно некоторым комментариям, сделанным ранее и сегодня Министром иностранных дел России, который признал, что мы указали на то, что из вопросов, поднятых Россией, есть те, которые, как мы считаем, мы можем обсуждать, и есть другие, на которые, как россияне очень хорошо знают, мы никогда не согласимся. Он также признал, что у нас есть собственные предметы обеспокоенности, которые мы вынесем на обсуждение…” (с)

Во-вторых, как оказалось, американцы весьма четко предложили месье Путину нечто такое, что заставило Кремль весьма серьезно задуматься о своих дальнейших действиях и он попросил на раздумья время аж до второй половины января. При этом, американцы предложили плешивому обнуленшу два пути разрешения этого «кризиса».

Дословно это выглядело так.

«… Из этой работы и из заявлений НАТО, Европейского союза и “Большой семерки” нам ясно, что если Россия осуществит то, что, возможно, уже началось, мы и наши союзники готовы обеспечить для нее серьезные негативные последствия, которые нанесут ущерб экономике России и приведут именно к тому, чего, по ее словам, она не хочет: к увеличению, а не уменьшению потенциала НАТО; к приближению НАТО к России, а не отдалению.

Мы изложили все это непосредственно России, в том числе в ходе беседы Президента Байдена с Президентом Путиным. Но мы также ясно дали понять, что есть и другой путь, если Россия выберет его.

США готовы приступить к дипломатии уже в начале января по нескольким каналам: на двусторонней основе, через Диалог о стратегической стабильности, который мы ведем с Россией, и на многосторонней основе, через Совет НАТО-Россия и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)…” (с)

Так вот. Как выяснилось буквально вчера.

Американские НЕПУБЛИЧНЫЕ встречные предложения Кремлю в действительности представляют собой самый настоящий троллинг Кремля, я бы даже охарактеризовал эту американскую НЕПУБЛИЧНУЮ дипломатию, как самое настоящее издевательство над Кремлем, причем подкрепленное недвусмысленными угрозами.

Судите сами:

— вывод российских войск из ПМР, Абхазии, РЮО для восстановления территориальной целостности Молдовы и Грузии;

— деоккупация Крыма и двух-этапное завершение гибридной войны на Донбассе;

— убрать «Искандеры» из Калининградской области;

— сворачивание подрывных акций ГРУ и СВР в демократических странах, включая Украину;

— остановить поток убийств оппонентов Путина за рубежом;

— прекратить кибератаки.

Кроме того, как оказалось во время последней встречи Байдена и Путина «по скайпу», американский президент недвусмысленно намекнул бункерному затворнику на «вполне реальную возможность введения эмбарго на российские энергоносители», в случае дальнейшего «оборзения» на соответствующих рынках (самое интересное, что за такой шаг выступает целый ряд видных республиканцев и демократов прямо или косвенно связанных с арабскими нефтедобывающими странами).

По некоторым сведениям Путину дали 4 недели «на подумать».

Честно сказать, уважаемые читатели, я даже не знаю чем это все закончится ибо такого крутого «замеса» я не помню со времен Холодной войны.

Кроме того, есть еще один немаловажный фактор — по мнению западных экспертов и специальных служб «мистер Путин абсолютно непредсказуем».

Константин Машовец sprotyv.info

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