Луканомику подкосило 3 28.12.2021, 10:16

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иллюстрационное фото

Запасы на складах снова растут.

По предварительным данным за январь — октябрь, «предприятия неэнергетического сектора» исчерпали возможности, предоставленные всплеском конъюнктуры, и возвращаются на позиции 2020 года, а некоторые опускаются даже ниже, пишет издание «Белорусы и рынок».

Промпроизводство снижается, нефтехимия уже не драйвер

По данным Белстата, в I квартале 2021 года прирост промпроизводства составил 9,2 %, во ІІ квартале — 11,6 %, в III квартале — 2,9 %. Объясняется он не только спадом производства в первые месяцы 2020 года, что позволило показать впечатляющую динамику в начале 2021-го, но и в начавшемся еще с осени замедлении, а затем и спаде в нескольких отраслях, который в полной мере отразится на показателях уже в 2022 году.

И это мы еще не знаем о состоянии дел в нефтехимии, хотя по косвенным данным по региональной экономике можно сделать вывод, что и там период безудержного роста закончился стабилизацией производства, а возможно, и спадом. В этом плане показателен пример Витебской области. По данным Белстата, промпроизводство в ВРП этом регионе составляет 32 % к общему объему ВРП, а горнодобывающая и нефтехимическая промышленность — половину объема промпроизводства. Прирост же промпроизводства в январе — октябре 2021 года составил всего 1 % к аналогичному периоду 2020 года, октябрь 2021-го к октябрю 2020-го: спад на 9,8 %, октябрь 2021-го к сентябрю 2021-го: спад на 3,2 %. ВРП области в январе — октябре 2021 года по сравнению с январем — октябрем 2020-го снизился на 0,3 %, а в январе — сентябре 2020-го по сравнению с январем — сентябрем 2019-го —

еще на 1,8 %. Область, локомотивом развития которой выступает нефтехимия, очевидно не демонстрирует впечатляющих результатов. И это, надо заметить, еще до вступления в силу каких бы то ни было санкций.

В обрабатывающей промышленности, по данным Белстата, тоже происходит снижение: по итогам января — октября 2021 года на 3,1 % по сравнению с январем — октябрем 2020-го.

Разнонаправленное движение

Впечатляют результаты в отраслях промышленности, которые еще не засекречены Белстатом. Если ранее отрасли работали разнонаправлено — где-то производство сокращалось, где-то, наоборот, увеличивалось, но при этом складские запасы оставались стабильными или снижались, — то по итогам октября зафиксировано снижение производства практически во всех основных отраслях, составляющих значительную долю промпроизводства, и прирост складских запасов.

Так, в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем сократилось производство в легкой промышленности (на 0,8 %), производство изделий из бумаги и дерева (0,1 %), фармацевтических продуктов и препаратов (11,1 %), металлургическое производство (10,3 %), производство электрооборудования (8,4 %), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (2,6 %). Выросло лишь производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (на 27,5 %), резиновых и пластмассовых изделий (0,8 %), а также продуктов питания (5,4 %), но, учитывая неурожай, поддержать последний тренд вряд ли получится.

Но производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры составляет только 1,6 % в общем объеме промышленного производства, поэтому прирост там не может влиять на общий результат работы промышленности. К тому же такой впечатляющий прирост произошел, когда объем запасов на складах производителей вычислительного, электронного, оптического оборудования уже составил 192 млн рублей, или 136,7 % месячного объема производства. Всего же производство вычислительного, электронного и оптического оборудования в октябре составило 184,3 млн рублей, а запасы на складах там увеличились всего на 2,4 млн рублей. Вот это, наверное, и входит в понятие «повезло».

Запасы на складах снова растут

Всплеск спроса на белорусские товары был краткосрочным, и за октябрь запасы на складах увеличились на 185,2 млн рублей, составив в общей сумме 5,33 млрд рублей. И это при сокращении промпроизводства. То есть руководители промышленности не видят в ближайшей перспективе всплеска спроса. На страны «дальней дуги» также вряд ли стоит особенно рассчитывать: благодаря краткосрочному дефициту белорусская продукция хоть и попала на новые для себя рынки, но не смогла там удержаться и уступила место продукции, которая традиционно туда поставлялась. Так что на повторение белорусского «экономического чуда» пока, к сожалению, надеяться не приходится.

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