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Китай запаниковал из-за спутников Starlink Илона Маска

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  • 28.12.2021, 10:30
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Китай запаниковал из-за спутников Starlink Илона Маска

Пекин пожаловался на предпринимателя в ООН.

Пользователи соцсети Weibo (китайский аналог "Твиттера") обрушились с критикой на Илона Маска после того, как Китай обратился с официальной жалобой в ООН на принадлежащий американскому предпринимателю проект Starlink, сообщает ВВС.

Пекин утверждает, что его орбитальная станция дважды за этот год - 1 июля и 21 октября - была вынуждена прибегнуть к экстренному маневрированию, чтобы избежать столкновения со спутниками Starlink.

Претензии Китая, официально обращенные к Управлению по вопросам космического пространства ООН, пока еще не подтверждены независимыми источниками.

Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным интернетом тех мест, где он ненадежен, дорог или недоступен.

На орбиту уже запущено около 1900 спутников, а всего SpaceX получила разрешение от Федеральной комиссии США по связи на запуск 12 000 спутников.

"В целях безопасности китайская орбитальная станция прибегла к маневрам для уклонения от столкновения", - заявляет Пекин в документе, опубликованном на сайте соответствующего управления ООН.

Представители компании SpaceX пока не ответили на просьбу Би-би-си о комментарии.

Между тем, как только стало известно о жалобе, в китайском аналоге "Твиттера" поднялась волна критики в адрес и Маска, и Starlink, и Соединенных Штатов.

Один из блогеров отозвался о спутниках Starlink как о "куче космического мусора".

Эти спутники - "американское космическое оружие", "Маск - это новое "оружие", созданное правительством и военными США", пишут другие.

Еще один пользователь пишет: "Риск, создаваемый Starlink, постепенно становится очевиден. Всему человечеству придется расплачиваться за этот бизнес-проект".

Ученые уже давно выражают обеспокоенность растущим риском столкновений на околоземной орбите, подчеркивая, что сейчас в космосе вокруг Земли вращается около 30 тысяч спутников и прочих объектов (обломков и космического мусора).

В прошлом месяце НАСА пришлось в срочном порядке отменить выход в космос на МКС именно из опасений столкновения с космическим мусором.

Китай тоже вносит значительную лепту в то, что происходит на орбите, отмечают исследователи. Например, как сказал газете Guardian Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, американская орбитальная станция несколько раз за последние 10 лет прибегала к маневру, чтобы уклониться от обломков, оставшихся на орбите после китайских испытаний противоспутниковой системы, прошедших в 2007 году.

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