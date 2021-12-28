Сдающим квартиры белорусам неправильно насчитали налоги 2 28.12.2021, 10:39

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В МНС обещают все исправить.

В Министерстве по налогам и сборам неправильно начислили налог тем, кто сдает в аренду жилье и нежилые помещения. Его обещают пересчитать. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы ведомства.

«Уважаемые физические лица − плательщики подоходного налога в фиксированных суммах. По техническим причинам в ЕРИП в отношении отдельных физических лиц − плательщиков подоходного налога, сдающих внаем жилые и нежилые помещения, выгружены неверные суммы начисленного налога».

В сообщении подчеркивается, что в настоящее время Министерство по налогам и сборам проводит мероприятия по исправлению ошибочно выгруженных сумм начисленных налогов. Их планируется завершить к 28 декабря 2021 года.

В ведомстве принесли извинения за причиненные неудобства.

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