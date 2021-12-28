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Политолог: Кремль хочет, чтобы Лукашенко как минимум ушел с поста

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  • 28.12.2021, 10:50
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Политолог: Кремль хочет, чтобы Лукашенко как минимум ушел с поста
фото: ТАСС

Режим очень боится выхода ситуации из-под контроля.

Политолог, академический директора BISS Петр Рудковский в комментарии udf отметил, что планы Кремля насчет будущего Лукашенко серьезно отличаются от намерений диктатора.

«Видение Лукашенко, судя по его высказываниям последнего полтора года, весьма противоречиво. Понятно, что он жаждет участвовать в управлении страной, но непонятно, в какой роли», – сказал Рудковский.

Планы Кремля в отношении Лукашенко он назвал загадкой:

«Думаю, Кремль настроен на то, чтобы Лукашенко как минимум ушел с поста президента».

По мнению Рудковского, режим очень боится выхода ситуации из-под контроля.

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