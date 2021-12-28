Белый дом: США готовы поддержать союзников на восточном фланге 4 28.12.2021, 11:01

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Вашингтон намерен действовать на основании 5-й статьи Североатлантического договора.

Помощник руководителя администрации США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с польской стороной ситуацию вокруг Украины. В частности, он говорил с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и представителем канцелярии польского президента Якубом Кумохом.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Стороны обменялись мнениями о наращивании Россией вооруженных сил у границы с Украиной и подтвердили важность единства союзников в дипломатических усилиях и сдерживающих усилиях.

«Салливан подтвердил поддержку США статьи 5 Североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддержать наших союзников на восточном фланге, защищающих свои страны», — отмечается в заявлении.

Салливан также «передал благодарность президенту США Джо Байдену за то, что президент Польши Дуда наложил вето на спорную поправку о СМИ, отметив, что это положительный сигнал перед тем, как 1 января Польша вступит в должность главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Накануне Салливан заявил, что Соединенные Штаты проводят работу по расширению пакетов военной помощи Украине.

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