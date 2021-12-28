Стала известна дата переговоров России и США 3 28.12.2021, 11:16

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Также состоится встречи между РФ и НАТО, российскими представителями и ОБСЕ.

США и Россия проведут переговоры по ситуации угрозы Украины со стороны России и контролю над ядерным вооружением 10 января, передал представитель Совета национальной безопасности США AFP.

"Штаты надеются на сотрудничество с Россией", - сказал он.

Также сообщается, что позднее, 12 января, стороны проведут заседание Россия-НАТО, а 13 января представители РФ переговорят с ОБСЕ.

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