Ученые узнали об одном из древнейших примеров генеалогического древа 28.12.2021, 11:23

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Как оно выглядело?

Речь идет об останках 35 индивидов из неолитического погребения в Хазлтон-Норт (Великобритания). Их возраст оценивается примерно в 5700 лет — это буквально через сто лет после того, как на территории Британии появилось сельское хозяйство. Исследование ученых из университетов Ньюкасла, центрального Ланкашира, Эксетерского (Великобритания), Страны Басков (Испания), Венского (Австрия), Гарвардского (США), опубликованное в журнале Nature, включало анализ ДНК погребенных, пишет Naked science.

Выяснилось, что 27 из 35 индивидов в могиле были близкими родственниками. Они произошли от четырех женщин, у которых были дети от одного и того же мужчины. Кроме того, ученые узнали, что представителей сильного пола, как правило, хоронили вместе с отцами и братьями. Девочки, умершие в детстве, тоже находились в гробнице, а вот тел взрослых дочерей в могиле не было. Ученые предполагают, что их похоронили либо в последнем пристанище своих мужей, либо где-то еще.

Планировка могильника Хазлтон-Норт / ©phys.org

Важным оказался и выбор места захоронения каждого конкретного человека в могильнике. Хотя право быть похороненным в нем передавалось исходя из патрилинейных связей, выбор того, были люди похоронены в северной или южной зоне гробницы, первоначально зависел от их родства с женщиной первого поколения. Исследователи видят в этом свидетельство того, что такие дамы имели социальную значимость в сообществах.

При этом восемь человек из могилы родственниками не были, поэтому ученые полагают, что родство выступало не единственным критерием помещения в гробницу. Правда, трое из этих индивидов оказались женщинами, так что они могли быть просто женами кого-либо из мужчин.

У этих пар могло не быть детей или у них были дочери, которые достигли совершеннолетия и покинули общину, чем и можно объяснить их отсутствие в могиле. «Это исследование дает нам беспрецедентное представление о родстве в неолитическом обществе», — заявил первый автор работы Крис Фаулер из Университета Ньюкасла.

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