Белорусский ИТ-сектор потерял рентабельность и чистую прибыль 1 28.12.2021, 11:30

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В предыдущие годы он был важнейшим драйвером роста ВВП.

Флагманы отечественного сектора информации и коммуникаций отчитались за результаты 2021 года. Посмотрим на зарплаты, кадры, финансы и долги отрасли, пишет banki24.by.

По принятой в стране методике компании ИКТ-сектора представлены в основном по виду деятельности «информация и связь». Туда входят как многие резиденты Парка высоких технологий, так и телекоммуникационные гиганты типа МТС, Белтелекома или А1.

В последние месяцы динамика добавленной стоимости по секции «информация и связь» не способствует ускорению экономического роста в Беларуси. Если за сентябрь добавленная стоимость в отрасли выросла к 2020 году на 12-12,5%, то за октябрь – на 8,5-9%, за ноябрь – на 6-6,5%.

В предыдущие годы ИКТ-сектор был важнейшим драйвером роста ВВП. Обычно информация о состоянии финансов крупных и средних компаний приходит с задержкой в 1,5 месяца от окончания отчетного периода. Поэтому в декабре самые свежие данные относятся к периоду до 1 ноября.

За 10 месяцев 2021-го выручка флагманов отрасли превысила 9,8 млрд BYN. По сравнению с 2020 годом она выросла на 14,6% (в номинале). За октябрь выручка увеличилась к уровню 2020-го всего на 0,9%. С высокой вероятностью это связано с эффектом пересчета валютной выручки в BYN-рубли.

Главная доля выручки в секторе приходит в валюте. А ведь именно в октябре белорусский рубль заметно укрепился к доллару и евро. Прибыль флагманов отрасли от реализации продукции составила 1,982 млрд BYN.

Прирост прибыли за 10 месяцев по сравнению с 2020-м достиг 9,7%. В сентябре и октябре размер прибыли упал к 2020 году даже в номинале – на 6,2% и 16% соответственно. По итогам 11 месяцев средняя зарплата по секции «информация и связь» составила 4678 BYN (против 1413 BYN по экономике).

По Белстату рост реальной зарплаты в отрасли к 2020 году достиг 4,4% (4,6% по экономике). Списочная численность работников на флагманах выросла за 10 месяцев на 2% к прошлому году.

Правда, в октябре рост практически прекратился – добавка к 2020-му составила лишь +0,1%.

За 10 месяцев флагманы ИКТ-сектора набрали 18,4 тыс. человек, но уволили 17,2 тыс. Соотношение принятых и уволенных за этот период составило 106,7%. Это значит, что на каждых 1000 уволенных в 2021 году приходилось по 1067 принятых.

Средняя рентабельность продаж у флагманов отрасли упала к уровню 2020 года – 20,2% против 21,1%.

При этом медианная рентабельность по ИКТ-сектору гораздо ниже. По итогам 10 месяцев 2021-го около 49,7% флагманов ИКТ-сектора показали рентабельность до 10%. Это значит, что медиана только слегка выше 10% и основные показатели формируют крупные высокодоходные бизнесы.

Также известно, что за 10 месяцев около 15,4% флагманов ИКТ-сектора показали рентабельность продаж ниже нуля (несли убытки), а 10,8% флагманов – в пределах 0-5%.

Чистая прибыль у флагманов отрасли сократилась на 17,5% до 1,352 млрд BYN. Убытки убыточных организаций выросли в 2 раза до 73,3 млн BYN. Если пересчитать эти показатели с поправкой на инфляцию, реальный спад прибыли и реальный рост убытков будут больше номинальных.

На 1 ноября суммарные долги у флагманов информации и связи составили 3,201 млрд BYN. Из этой суммы на кредиторку приходилось 1,307 млрд BYN, на кредиты и займы – 1,894 млрд BYN.

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