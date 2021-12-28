закрыть
28 декабря 2021, вторник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский ИТ-сектор потерял рентабельность и чистую прибыль

1
  • 28.12.2021, 11:30
  • 3,996
Белорусский ИТ-сектор потерял рентабельность и чистую прибыль

В предыдущие годы он был важнейшим драйвером роста ВВП.

Флагманы отечественного сектора информации и коммуникаций отчитались за результаты 2021 года. Посмотрим на зарплаты, кадры, финансы и долги отрасли, пишет banki24.by.

По принятой в стране методике компании ИКТ-сектора представлены в основном по виду деятельности «информация и связь». Туда входят как многие резиденты Парка высоких технологий, так и телекоммуникационные гиганты типа МТС, Белтелекома или А1.

В последние месяцы динамика добавленной стоимости по секции «информация и связь» не способствует ускорению экономического роста в Беларуси. Если за сентябрь добавленная стоимость в отрасли выросла к 2020 году на 12-12,5%, то за октябрь – на 8,5-9%, за ноябрь – на 6-6,5%.

В предыдущие годы ИКТ-сектор был важнейшим драйвером роста ВВП. Обычно информация о состоянии финансов крупных и средних компаний приходит с задержкой в 1,5 месяца от окончания отчетного периода. Поэтому в декабре самые свежие данные относятся к периоду до 1 ноября.

За 10 месяцев 2021-го выручка флагманов отрасли превысила 9,8 млрд BYN. По сравнению с 2020 годом она выросла на 14,6% (в номинале). За октябрь выручка увеличилась к уровню 2020-го всего на 0,9%. С высокой вероятностью это связано с эффектом пересчета валютной выручки в BYN-рубли.

Главная доля выручки в секторе приходит в валюте. А ведь именно в октябре белорусский рубль заметно укрепился к доллару и евро. Прибыль флагманов отрасли от реализации продукции составила 1,982 млрд BYN.

Прирост прибыли за 10 месяцев по сравнению с 2020-м достиг 9,7%. В сентябре и октябре размер прибыли упал к 2020 году даже в номинале – на 6,2% и 16% соответственно. По итогам 11 месяцев средняя зарплата по секции «информация и связь» составила 4678 BYN (против 1413 BYN по экономике).

По Белстату рост реальной зарплаты в отрасли к 2020 году достиг 4,4% (4,6% по экономике). Списочная численность работников на флагманах выросла за 10 месяцев на 2% к прошлому году.

Правда, в октябре рост практически прекратился – добавка к 2020-му составила лишь +0,1%.

За 10 месяцев флагманы ИКТ-сектора набрали 18,4 тыс. человек, но уволили 17,2 тыс. Соотношение принятых и уволенных за этот период составило 106,7%. Это значит, что на каждых 1000 уволенных в 2021 году приходилось по 1067 принятых.

Средняя рентабельность продаж у флагманов отрасли упала к уровню 2020 года – 20,2% против 21,1%.

При этом медианная рентабельность по ИКТ-сектору гораздо ниже. По итогам 10 месяцев 2021-го около 49,7% флагманов ИКТ-сектора показали рентабельность до 10%. Это значит, что медиана только слегка выше 10% и основные показатели формируют крупные высокодоходные бизнесы.

Также известно, что за 10 месяцев около 15,4% флагманов ИКТ-сектора показали рентабельность продаж ниже нуля (несли убытки), а 10,8% флагманов – в пределах 0-5%.

Чистая прибыль у флагманов отрасли сократилась на 17,5% до 1,352 млрд BYN. Убытки убыточных организаций выросли в 2 раза до 73,3 млн BYN. Если пересчитать эти показатели с поправкой на инфляцию, реальный спад прибыли и реальный рост убытков будут больше номинальных.

На 1 ноября суммарные долги у флагманов информации и связи составили 3,201 млрд BYN. Из этой суммы на кредиторку приходилось 1,307 млрд BYN, на кредиты и займы – 1,894 млрд BYN.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников