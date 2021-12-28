В Мозыре турагент обманывала клиентов и летала на отдых сама 28.12.2021, 11:37

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Предоплату людям не возвращала.

В Следственном управлении УСК по Гомельской области завершили расследование в отношении 28-летней жительницы Мозыря: женщина работала турагентом и за два года обманула 39 клиентов, сумму ущерба оценили в более чем 90 тысяч рублей, сообщили в СК.

По данным следствия, в августе 2019 года женщина открыла турагентство «Путевочка», и уже через несколько месяцев начала недобросовестно работать с клиентами. Обычно она предлагала клиентам туры по сниженным ценам, получала предоплату и создавала видимость оформления брони. Деньги, которые предназначались для туроператора, она присваивала себе, а клиентам через некоторое время говорила об отмене тура, ссылаясь, в основном, на пандемию, и убеждала перенести поездку на более поздний срок. В некоторых случаях деньги, внесенные на счет туроператора одними клиентами, шли на оплату отдыха других. В 2020 году обвиняемая вместо возврата клиентке денег втайне переоформила путевку на себя и слетала в Египет. Обвиняемая вернула клиентке деньги спустя год настойчивых требований.

По словам турагента, обманывать клиентов она начала для того, чтобы рассчитаться со своими долгами. Следователи установили, что в 2017, 2020 и 2021 годах она под различными предлогами завладела деньгами четырех знакомых в размере 450 долларов США, 22 000 белорусских рублей, 173 тысяч российских рублей. Общая сумма ущерба с учетом этих обстоятельств составила более 120 тысяч белорусских рублей, из которых 50 тысяч женщина возместила. Ее имущество оценили в 17 тысяч рублей и наложили на него арест. Сама женщина находится под стражей.

Туроператору предъявили обвинение по статьям «Мошенничество, совершенное повторно, в крупном размере» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

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