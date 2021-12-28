СМИ: КГБ Беларуси ведет переговоры о сотрудничестве с Талибаном 2 28.12.2021, 11:51

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Фото: EPA

По мнению экспертов, «не бывает дыма без огня».

По неофициальной информации в Таджикистан могли прибыть представители белорусских спецслужб якобы для встречи с представителями движения «Талибан» и о помощи им в подготовке спецопераций, собщает российское издание lenta.ru. Перспективы этого оценил российский эксперт по Афганистану, обозреватель «Независимой газеты» Андрей Серенко.

По мнению эксперта, в этой информации скорее больше фантазии, чем правды. Точно известно лишь о том, что белорусские военные прилетали в Таджикистан на учения, которые проводились странами ОДКБ, передает ITON.TV.

Серенко подчеркнул, что сейчас Таджикистан является самым непримиримым к талибам государством и едва ли представители белорусской стороны могли бы провести с ними переговоры именно там.

При этом, по мнению журналиста, «не бывает дыма без огня». Он от метил, что параллельно появились слухи об активной работе в Таджикистане спецслужб Пакистана, которые являются самыми активными кураторами и операторами «Талибана».

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