закрыть
28 декабря 2021, вторник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: КГБ Беларуси ведет переговоры о сотрудничестве с Талибаном

2
  • 28.12.2021, 11:51
  • 10,226
СМИ: КГБ Беларуси ведет переговоры о сотрудничестве с Талибаном
Фото: EPA

По мнению экспертов, «не бывает дыма без огня».

По неофициальной информации в Таджикистан могли прибыть представители белорусских спецслужб якобы для встречи с представителями движения «Талибан» и о помощи им в подготовке спецопераций, собщает российское издание lenta.ru. Перспективы этого оценил российский эксперт по Афганистану, обозреватель «Независимой газеты» Андрей Серенко.

По мнению эксперта, в этой информации скорее больше фантазии, чем правды. Точно известно лишь о том, что белорусские военные прилетали в Таджикистан на учения, которые проводились странами ОДКБ, передает ITON.TV.

Серенко подчеркнул, что сейчас Таджикистан является самым непримиримым к талибам государством и едва ли представители белорусской стороны могли бы провести с ними переговоры именно там.

При этом, по мнению журналиста, «не бывает дыма без огня». Он от метил, что параллельно появились слухи об активной работе в Таджикистане спецслужб Пакистана, которые являются самыми активными кураторами и операторами «Талибана».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников