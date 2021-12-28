Позор России на фасаде посольства США в Москве 4 Александр Коваленко

28.12.2021, 11:59

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Летопись провалов последних нескольких лет.

Как известно, на фасад посольства США в Москве. Про эту выходку я знал, но само видео не смотрел, да и не хотел тратить время на рефлексии злобных и обиженных. Но меня убедили посмотреть и, я пожалел, что не сделал этого раньше.

Дело в том, что российские ура-патриоты отобразили в этой проекции, по их мнению, великие достижения России, но на самом деле – наоборот, позор, провалы и фиаско. Но, обо всем по порядку.

Проекция №1 – Крым. На фоне красного флага был показан Крым и крымский мост, соединяющий сейчас оккупированный полуостров с Россией. Но, чему здесь гордиться?

Тому, что Россия подло захватила территорию соседнего государства? Ну, если это повод для гордости, хорошо, гордитесь, но какая вам с этого польза? Полуостров расцвел? Нет, он на дотационном дне, в экономическом пике и экологическом коллапсе. Сама же Россия обложена за этот захват санкциями и сами же россияне несут это бремя, от года к году нищая. Да и сам крымский мост, построенный с нарушением всех норм, представляет собой аварийный объект, срок жизни которому отписан довольно короткий.

Проекция №2 – Олимпиада 2014 года. Причем, по-особенному авторы проекции отразили первоначальный дефект олимпиады – нераскрывшиеся кольцо. Повод для гордости? Это кольцо в определенном смысле являлось отображением и дефективных российских спортсменов, уличенных в мельдониевом скандале. Спортсмены на стероидах – да, тут есть чем гордиться!

Проекция №3 – Ангара-А5. Ракета, работы над которой начались еще в далеком 1992 году, а первый испытательный запуск был осуществлен в 2014 году, но тогда ракета так и не взлетела. С тех пор испытательных полетов «Ангары» не проводилось до 2020 года. То есть – 6 лет ракета дорабатывалась, с периодическими фазами анабиоза. А накануне ее помпезный запуск был отложен из-за неполадок. Хорошая ракета! Надежная!

Проекция №4 – плавучая атомная теплоэлектростанция “Академик Ломоносов”. Ее строили 12 лет, с 2007 по 2019-й. Сдали в эксплуатацию в 2020-м. При этом, когда ее сдали в эксплуатацию выяснилось не только то, что она никогда не окупить тех колоссальных средств, которые в нее были вложены (распилены), но и генерация ее энергии стоит в 7 раз дороже стандартной теплогенерации. То есть построили не только то, что никогда не окупится, но и то, что своей работой эту неокупаемость будет только увеличивать.

Проекция №5 – Чемпионат мира по футболу. Тот самый чемпионат, на котором Россия дальше четверть финала не пробилась, не смотря на подтасовки, подкупы и махинации. Тот самый чемпионат, стадионы для которого строились за бюджетные средства, и которые буквально разваливались на глазах от порывов ветра, либо затапливались под проливными дождями. Тот самый чемпионат, который прославил россиянок как легкодоступных женщин и видео, с которыми заполонили социальные сети став изюминкой мероприятия. Походу в Россию болельщики ездили не столько, чтобы поболеть за любимую команду, сколько для того, чтобы вдоволь *****…

Собственно, что же это было на фасаде посольства США 25 декабря в Москве, как не хронология российских позоров и провалов последних лет? Хороший перформанс, мне понравился!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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