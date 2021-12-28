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Декабрьские поездки в Россию – плохой знак для диктаторов

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  • 28.12.2021, 12:20
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Декабрьские поездки в Россию – плохой знак для диктаторов
Фото: ТАСС

Для Чаушеску это стало последним зарубежным вояжем в его жизни.

Сегодня Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным.

Символизм этого события прокомментировал немецко-белорусский историк Александр Фридман:

— Декабрьские поездки в Россию – плохой знак для диктаторов. В середине декабря 2013 в Москву прибыл президент Украины Виктор Янукович, который в феврале 2014 года бежал в Россию. А для румына Николае Чаушеску поездка в Москву в декабре 1989 и вовсе стала последним зарубежным вояжем в его жизни.

Встреча Горбачева и Чаушеску состоялась 6 декабря по инициативе румынской стороны и не носила конструктивный характер. Горбачев в очередной раз и снова безуспешно попытался убедить Чаушеску пойти по пути преобразований и взять на вооружение советскую «Перестройку». Румынский диктатор отказался.

А через 10 дней в Румынии вспыхнуло народное восстание, роль Советского Союза в котором до сих остается предметом домыслов и спекуляций: в Румынии распространена конспирологическая теория о том, что судьба Чаушеску была решена именно на встрече в Москве, а сама румынская революция была подготовлена в СССР. Ровно 32 года назад, 25 декабря 1989 года Николае Чаушеску и его жене Елене был вынесен смертный приговор. В тот же день супругов Чаушеску расстреляли, а кадры их казни облетели весь мир.

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