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В РФ нашли новое применение для «казаков»

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  • 28.12.2021, 12:27
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В РФ нашли новое применение для «казаков»
иллюстрационное фото

С «ряжеными» будут заключать гражданско-правовые договоры.

Минприроды РФ поручило подведомственным федеральным службам и госучреждениям активнее привлекать представителей казачьих обществ на вакантные должности в государственной службе. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на копию протокола совещания в ведомстве.

По данным издания, казаков будут привлекать к обеспечению природоохранной деятельности, экологической безопасности и охране лесов. В основном речь идет о рейдовых мероприятиях и режиме ЧС, пишет «Ъ». С казаками будут заключать гражданско-правовые договоры.

«В системе министерства есть вакантные должности, которые могли бы занять казаки,— 6137 вакансий»,— официально заявили «Ъ» в пресс-службе Минприроды.

Ведомство добавило, что обеспечивать экологическую безопасность на особо охраняемых природных территориях казаки смогут после заключения соглашений между реестровыми казачьими обществами и администрацией территории. По подсчетам министерства, уже восемь ООПТ к этому готовы.

По данным ведомства, казаки сейчас на безвозмездной основе помогают регионам в охране и воспроизводстве лесов и участвуют в рейдах против незаконных свалок мусора в Калмыкии, Ростовской, Саратовской и других областях.

Источник «Ъ», знакомый с ходом реформы казачьих сообществ, утверждает, что президент России Владимир Путин поддержал идею активнее привлекать российских казаков к госслужбе. Собеседник газеты добавил, что казачьей молодежью будет заниматься первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Однако главный проект в сфере развития казачества — создание казачьих батальонов в Росгвардии, добавил источник «Ъ».

В июле полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сообщил, что Путин поддержал и идею создать в составе Росгвардии казачьи подразделения. «Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы именно исключительно казачьи», — заявил Чайка. По его словам, казаки будут находиться по месту дислокации, по месту жительства.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал инициативу, о которой говорил Чайка, и заявил, что казаки в этом случае «перестанут быть казаками». «Они де-юре будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами и обязанностями», — заявил Песков.

В марте Чайка уже выступал с идеей привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности. Тогда он выразил мнение, что Терское войсковое казачье общество могло бы наладить сотрудничество с частями Минобороны и Росгвардии.

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