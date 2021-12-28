«Если ждете снижения цен, поможет только новогоднее чудо» 1 28.12.2021, 12:47

Что будет с автомобильным рынком Беларуси в 2022 году?

Не хочется лишний раз сгущать краски, но, кажется, фраза "бери сейчас – потом будет дороже" весьма неплохо характеризует весь прошедший год. Это актуально почти для всех сфер жизни, тем более для автомобильного рынка.

О том, стоит ли надеяться на снижение цен и чего ждать от 2022 года в целом, журналисты abw.by поговорили с руководителем компании Autogroup Дмитрием Больдюсовым.

– Прежде чем делать прогнозы на 2022 год, неплохо бы вспомнить события еще не ушедшего 2021-го. Что запомнилось больше всего и какие вещи повлияют на тренды в будущем?

– 2021-й для автомобильного рынка оказался интересным годом. Пандемия, простой производств, нехватка электронных компонентов для новых авто, рост стоимости доставки запчастей из Китая. Из-за этого возник дефицит новых автомобилей по всему миру, а к текущему моменту он только увеличился. Естественно, что б/у автомобили также стали дорожать, их стоимость увеличилась на всех рынках.

Изменился и рынок пригнанных авто в Беларуси. Автомобили из США всегда были альтернативным рынком для РБ, но сегодня из-за всех событий, даже несмотря на рост цен, он становится едва ли не доминирующим. Спрос на услуги пригона авто из США вырос, причем заметно.

– Сейчас на снижение цен на авто можно и не надеяться. Какие прогнозы на 2022 год?

– Чтобы ситуация изменилась к лучшему или хотя бы просто стабилизировалась, необходимо устранить первоисточник всех проблем. Сейчас это производство новых автомобилей.

Если верить российским аналитикам, в 2022 году рост цен на новые автомобили продолжится. Скорее всего, так оно и будет на самом деле: китайские производства не справляются. Вдобавок ко всем прочим факторам в Китае актуальна проблема экологии. Заводы сокращают выбросы и работают меньше, за счет чего производство сокращается еще больше. Потребность в авто при этом никуда не уходит.

У людей пока еще есть деньги, а уж тем более есть деньги у российских покупателей, которые заметно влияют на спрос. В Беларусь приезжает много машин из США, наш рынок такое количество просто не "переваривает". Огромное их количество после растаможки отправляется в Россию, их рынок требует постоянного потока автомобилей. Вряд ли в подобной ситуации можно говорить о стабилизации цен.

– AutoGroup осуществляет пригон авто и из США, и из Европы. Как сосуществуют два этих рынка и что будет в дальнейшем?

– США и Европа не конкуренты друг другу, а скорее взаимодополняющие рынки. Если наблюдается рост спроса на авто из США, значит, больше будет пригнано и машин из Европы. В процентном отношении друг к другу кардинальных изменений ждать не стоит. Разве что последнее время из Европы стали привозить больше "электричек". В США их не хватает, к тому же их необходимо ждать и ремонтировать, что тоже не всегда очень дешево. Поэтому целые "электрички" из Европы становятся более востребованными – тенденция сохранится и в 2022 году.

– Обычно январь и февраль не самые ажиотажные месяцы. Есть ли смысл немного подождать с покупкой, чтобы сэкономить?

– О подобных периодах экономии справедливо говорить только в момент "спокойствия" рынка. Еще несколько лет назад можно было рассчитывать на выгоду 10-15 процентов в зависимости от сезонности. Сейчас такого нет. Рынок "лихорадит", спрос слишком большой. Рассчитывать на какую-то сезонную экономию вряд ли стоит.

– В 2021 году белорусы заметно "распробовали" электромобили. Если растаможка вернется, рынок "сдуется"?

– На данный момент нельзя однозначно утверждать о возврате таможенных пошлин. Можно вспомнить увеличение растаможки в 2011 году. Тогда этим грозили несколько лет подряд, но это было только на словах. Когда пошлину решили поднять наверняка, об этом заявили прямо и без разночтений. К тому же из заявлений госслужащих следует, что льготы на ввоз электромобилей в будущем хотят сделать доступными и для юридических лиц, следовательно, и физические лица смогут спокойно пригонять автомобили и дальше. На сегодняшний день без наличия четкого постановления высока вероятность того, что нулевая растаможка на ввоз электромобилей сохранится.

Но даже если таможенная пошлина и вернется, то кардинально это на интерес к электромобилям не повлияет. Просто придется искать авто чуть дешевле и закладывать дополнительные 15 процентов в стоимость. Если говорить о 140-м указе, то сумма и вовсе уменьшится вдвое. Пока на волне неопределенности спрос на электромобили снизится, но это же отразится и на стоимости. Кто на самом деле хочет "электричку" – пригонит ее в любом случае.

– Как за последний год изменились автомобильные вкусы покупателей? В каком направлении стоит ожидать их дальнейшего изменения?

– Активный пригон авто из США начался примерно в 2017-2018 годах, когда улеглись страсти с пригоном авто из РФ из-за разницы в курсе валют. Эта история начиналась с автомобилей с "проходными" двигателями до 1,5 литра. Везли Chevrolet Malibu, Ford Escape, Ford Fusion и похожие на них автомобили. На них приходилось около 70 процентов всех покупок. В 2019-м вступил в силу 140-й указ, изначально не "проходные" автомобили стали куда доступнее. В совокупности с нехваткой авто это привело к возникновению тренда на покупку более дорогих и "свежих" автомобилей.

Покупатели стремятся заполучить авто с хорошими комплектациями и небольшим пробегом и в основном подыскивают автомобили в возрасте до трех лет. Средний чек вырос не только в столице, но и в регионах. Все стремятся к покупке действительно хороших машин. Если со 140-м указом ничего не случится, этот тренд сохранится и в 2022 году.

– С какой минимальной суммой на руках можно задумываться о пригоне свежего авто из США?

– Сейчас это 10, даже скорее 11 тысяч долларов. Связываться с более дешевыми автомобилями особого смысла нет, ведь даже на внутреннем рынке найти что-то стоящее за эти деньги сложно. Также надо понимать, что покупка авто по низу рынка на последние деньги так себе мероприятие – по возможности хорошо иметь запас бюджета. У нас есть возможность приобрести авто в кредит, и уже с 13-14 тысячами долларов становятся доступными совершенно другие машины. Каждый решает сам, но иногда на самом деле лучше профинансироваться на недостающие 2-3 тысячи и затем получать удовольствие от автомобиля в полной мере. В рамках покупки авто и постоянно растущих цен это не настолько огромные деньги.

– Если подводить итоги, стоит ли ожидать "лучшей" жизни для автомобилистов в следующем году?

– Чего вряд ли стоит ожидать, так это снижения цен – в этом поможет разве что новогоднее чудо. Пока заводы в Китае не заработают на полную мощность, цены будут расти как на новые автомобили, так и на подержанные. Автомобили нельзя назвать хорошим способом вложения денег, но пока все идет к тому, что чем раньше машина будет куплена, тем больше средств удастся сэкономить. Ожидать падения цен на рынке можно еще очень долгий срок, поэтому при необходимости покупки авто промедление может обойтись дорого.

В случае сохранения действия 140-го указа сохранится тенденция роста рынка авто с аукционов, где можно приобрести почти новые автомобили с хорошими комплектациями. В Беларусь приедет еще не одна тысяча таких машин, поэтому автопарк страны обновится, неплохие авто начнут появляться в том числе и на местном рынке. Если нулевая растаможка будет продлена, то это же будет актуально и для электромобилей: так или иначе инфраструктура для них развивается, поэтому владение "электричкой" со временем становится все комфортнее.

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