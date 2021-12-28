Правда и сила Анатолия Коханчика 1 28.12.2021, 12:56

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Анатолий Коханчик

Мощное послание белорусам от хозяина бело-красно-белого дома.

Этот обычный деревенский дом в деревне Алеща, что в Полоцком районе, уже стал символом борьбы за белорусские национальные ценности. Покрашенный в бело-красно-белые цвета, он не дает покоя местным властям. Казалось бы, стоит себе дом и стоит. Но чиновники считают, что не просто стоит, а проводит несанкционированный пикет. Круглосуточно. В любую погоду. уже больше года. Отчего хозяин дома Анатолий Коханчик неоднократно попадал за решетку. Дошло до того, что он прямо в Полоцком РОВД объявил сухую голодовку, держал ее и через три дня оказался в больнице. Когда кризисное состояние прошло, журналисты nv-online.info пообщались с ним по телефону.

— Анатолий, как вы себя чувствуете после пережитого стресса?

—Чувствую себя хорошо. Когда шел на голодовку, требование у меня было одно—чтобы не трогали мой дом. Еще после первой отсидки я предупредил власти, что закрашивать дом сам не собираюсь и никому не дам. Это для меня принципиально, и я не уступлю. Бело-красно-белое сочетание цветов—это для всего христианского мира символ страданий Христа, Его крови на плащанице. Я человек верующий, и поэтому это для меня очень важно. Я также предупредил власти, что официально начну сухую голодовку, если будет составлен протокол именно за цвета на моем доме.

— Голодовка обычно не срабатывает при таком политическом режиме, который установился в Беларуси. Как показали последние события, человеческая жизнь для держащих власть ничего не значит. Вы все же решились. Это был шаг отчаяния?

— Это не был шаг отчаяния. И тем более это никакой не пикет, как указано в протоколе. Я просто защищаю свой дом. Какое кому дело, в какой цвет она покрашена? Вон заводские трубы тоже бело-красно-белые, их же не перекрашивают.

— Голодовку вы объявили в Полоцком ИВС?

— Нет, во время составления протокола в Полоцком РОВД 20 декабря. Потом написал заявление начальнику Полоцкого ИВС. На следующий день меня этапировали в Витебский ИВС, где я также сообщил начальнику, что держу сухую голодовку.

— Сколько раз вас задерживали и осуждали на сутки?

— Первый раз—9 февраля этого года. Статья известная-23.34, получила семь суток. Второй раз-19 ноября, дали пятнадцать суток. Оба раза отсидел от звонка до звонка. Последний раз суд состоялся 21 декабря—двадцать пять суток. Но 24 декабря попал в больницу.

— Ваш дом уже стал определенным символом, на него смотрит вся беларусь. Вы ее раскрасили в бело-красно-белые цвета после президентских выборов или раньше?

— Раскрасил я ее где-то в конце октября прошлого года, когда начались кощунства и издевательства над нашими национальными символами. Если хотите, это моя частная война. Война с сатанистами. Ибо те, кто попирает символ Христовой плащаницы, для меня сатанисты. По моему мнению, у человека должны быть твердые убеждения и приоритеты. Назову свои главнейшие: Бог и Беларусь. Есть еще четыре, но они более личные. И если у человека есть убеждения, он должен отстаивать их до конца. В том его правда и сила. Если не отстаивает – значит, никаких убеждений у него не было.

— Дом уже зарисовывали коричневой краской-я так понимаю, без ведома хозяина. Узнали ли вы, кто это делал?

— Да, закрашивали. И делалось это, скорее всего, при участии и по команде председателя Малоситнянского сельисполкома Леонида Буханцова. Именно по его заявлениям (доносам) были составлены три протокола на меня. Даже милиционеры допытывались: что ты ему сделал? А что я ему сделал? Да ничего. Мало того - при встрече не узнал бы. Ведь мы никогда лично не встречались.

— В соцсетях множество обращений к вам со словами поддержки. Приведу некоторые из них, из "Фейсбука", под вашим последним постом о передвижении из ИВС в больницу: "Анатолий, нет слов, чтобы выразить степень моего восхищения твоей стойкостью и принципиальностью. Ты-человечище!"; "Крепкого здоровья, дорогой наш человек! Спасибо вам за вашу прочную позицию!"; "Вы такой сильный, я горжусь вами!"; "Слава свободному человеку!"; "Здоровья вам, уважаемый Анатолий, и спасибо за мужество,За смелость. Вы-гордость земли нашей!"; "Анатолий, вы кремень, а не человек!"...Как вы относитесь к тому, что стали героем нашего времени?

— Никакой я не герой. Просто верующий человек. В жизни всегда так бывает: кто-то кого-то боится. Либо боишься ты, либо боятся тебя. Сегодня режим и его приспешники оскорбляют символы Христа, как можно молча это сносить? Пока мы под покровом Христовой плащаницы, мы непобедимы. Не помню уже, чьи это слова, они мне запали в душу: "распятие палач завершил, / обласкал кужаль кровь жизни «Раскрыжаванне кат завершыў, / Аблашчыў кужаль кроў жыцця. / Так, плашчаніца – гэта першы / Мой бел-чырвона-белы сцяг!». А за поддержку и солидарность всем искренне благодарю! Белорусы, я вас люблю! Теперь я знаю, почему мы выжили после стольких войн. Ведь мы умеем, если надо, прийти на помощь, мы сильны своей солидарностью.

— После того как вас в прошлом году уволили с Белорусской железной дороги, на какие средства вы живете?

— Было у меня немного отложено на черный день. Летом собирал ягоды, грибы, ловил рыбу. Одна благотворительная организация продуктами помогает-спасибо ей. Знаете, несмотря на все испытания, 2020-й и 2021-й были лучшими годами в моей жизни. Ведь на протяжении этих лет я понял: нас очень много.

— Белорусский поэт прошлого века Ольгерд Обухович – Бандинелли писал: «Хоть голоден-я свободен». Вам близок такой выбор?

— Я свободен. Свободен даже тогда, когда нахожусь на нарах. Ведь свобода, по моему мнению – - это прежде всего отсутствие страха. А страх вполне можно преодолеть, лишь возложив надежду на Бога, отдавшись на его волю. Понимаете, власти, чтобы манипулировать человеком, нужно знать, чего он боится, что он не может потерять. Жизнь, конечно же, величайшая ценность. На угрозах отобрать его и основываются насильственные действия режима. А если человек не боится смерти, чем его можно запугать? Ничем.

— Расскажите о себе: из какой Вы семьи, откуда, кто по профессии, кто больше всего повлиял на ваше патриотическое воспитание?

— Я отработал на Белорусской железной дороге целых тридцать восемь лет. Был уволен после первой отсидки. Белорусский язык я изучал преимущественно по книгам, к сожалению, не в школе, так как приехал из России. У меня мать русская, а отец наполовину белорус, наполовину немец. Вот как получилось. А кто повлиял... назову лишь несколько фамилий: Зенон Позняк, Павел Северинец, Винцесь Мудров, Владимир Орлов. Это если называть современников.

— Как относятся ваши родные к происходящему с вами?

— Извините, не хотелось бы впутывать родственников, боюсь им навредить.

— Тысячи наших соотечественников, отбыв сутки, пережив обыски, уехали из Беларуси. Вы не собираетесь?

— Уезжать никуда не собираюсь. Беларусь-моя страна. На севере Беларуси – моя деревня Алеща. В деревне Алеща-мой дом. Это мое! И будет моим всегда!

— Что вы можете пожелать тем, кто остался здесь, но, возможно, пребывает в определенной растерянности и апатии?

— Знаете, какой самый большой грех? Непростительный, превращающий человека в ничто? Это печаль уныние. Он порождает и растерянность, и апатию. Поэтому я хочу пожелать всем белорусам: избавляйтесь от этой черной скорби! Бог не любит равнодушных и трусливых. Он с нами. Так давайте поможем ему!

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