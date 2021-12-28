Газпром отказывается прокачивать газ через Беларусь 2 28.12.2021, 13:05

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Фото: ТАСС

Компания не бронирует мощности газопровода уже восьмой день подряд.

Газпром на дополнительной ночной сессии 28 декабря снова не стал бронировать мощности польского участка трубопровода Ямал—Европа. Компания не бронирует мощности газопровода уже восьмой день подряд.

Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade, передает nv.ua.

Долгосрочный договор Газпрома на транзит через Польшу закончился в 2020 году. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах. С декабря Газпром перешел на посуточное бронирование мощностей магистрали, хотя до этого выкупал их на месяц.

Трубопровод Ямал—Европа может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Польским участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

С 21 декабря газопровод Ямал—Европа работает в реверсном режиме. На фоне снижения прокачки цена на газ в Европе подскочила почти до $2200 за тысячу кубометров.

Сегодня, 28 декабря, цены колеблются в районе $1200 за тысячу кубов.

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