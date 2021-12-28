Талибы открыли огонь по протестующим женщинам в Кабуле 28.12.2021, 13:06

1,298

иллюстрационное фото Reuters

Активистки требовали соблюдать их права и улучшить условия жизни.

Представители захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» открыли огонь по женщинам, организовавшим демонстрацию в Кабуле 28 декабря, сообщает Газета.Ru со ссылкой на афганское агентство Asvaka.

Как утверждают журналисты, инцидент произошел в районе расположения больницы итальянской гуманитарной организации Emergency. О жертвах или раненых не сообщается.

Телеканал TOLOnews ранее информировал об организованной группой женщин акции протеста в афганской столице. Активистки требовали соблюдать их права и улучшить условия жизни.

«Мы — голос голодных людей. Женщины проснулись, мы ненавидим дискриминацию», — приводит канал лозунги женщин.

Судя по данным телеканала, в демонстрации участвовали несколько десятков человек.

Ранее стало известно, что «Талибан» запретил женщинам передвигаться без сопровождения мужчин.

«Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как весной США объявили о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. Талибы без боя вошли в Кабул 15 августа, а 7 сентября они огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».