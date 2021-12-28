Стало известно о новой провокации режима против Виктора Бабарико 1 28.12.2021, 13:07

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Виктор Бабарико

Политик рассказал об этом в недавних письмах из Новополоцкой колонии.

28 декабря команда экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико рассказала, о чем он поделился с ними в недавних письмах из Новополоцкой колонии.

«Что касается моего дня рождения, то все было тихо и спокойно. Вы должны слышать, что в этом месте всем людям запрещается общаться со мной. Поэтому ничего не было и ничего вкусного не ел», — написал он.

Также Бабарико рассказал, что «был вынужден сделать прививку против COVID-19, так как пугали отказом от встречи с родными. Поэтому получил Спутник V и все же выжил».

И отметил, что «относительно работы все по-старому»:

«Ничего не изменилось, и живу как в ленте «День сурка». Только герой этого кино имел возможность развиваться, а в этом месте с интеллектуальным развитием ведется борьба».

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