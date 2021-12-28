закрыть
28 декабря 2021, вторник, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно о новой провокации режима против Виктора Бабарико

1
  • 28.12.2021, 13:07
  • 3,136
Стало известно о новой провокации режима против Виктора Бабарико
Виктор Бабарико

Политик рассказал об этом в недавних письмах из Новополоцкой колонии.

28 декабря команда экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико рассказала, о чем он поделился с ними в недавних письмах из Новополоцкой колонии.

«Что касается моего дня рождения, то все было тихо и спокойно. Вы должны слышать, что в этом месте всем людям запрещается общаться со мной. Поэтому ничего не было и ничего вкусного не ел», — написал он.

Также Бабарико рассказал, что «был вынужден сделать прививку против COVID-19, так как пугали отказом от встречи с родными. Поэтому получил Спутник V и все же выжил».

И отметил, что «относительно работы все по-старому»:

«Ничего не изменилось, и живу как в ленте «День сурка». Только герой этого кино имел возможность развиваться, а в этом месте с интеллектуальным развитием ведется борьба».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников