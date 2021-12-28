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Еще один признак затухания проекта «Путин»

  • Телеграм-канал «Сито Сократа»
  • 28.12.2021, 13:09
  • 1,682
Еще один признак затухания проекта «Путин»

Даже ФСБ уже живет отдельной жизнью от «царя».

Пресное обращение, смысловая пустошь, угасающий формат, выженное информационное пространство, закрученные гайки и движение страны в узкой колее в темное никуда. Такие нелицеприятные эпитеты так и срываются с уст в адрес большой пресс-конференции Путина в Манеже. Она обнажает также и глубочайший кадровый и креативный дефицит в медиа-команде первого (знак вопроса) лица страны. За самое скучное шоу пора делать организационные выводы и гнать в три шеи песковцев вместе с их куратором. Охват в 6 миллионов просмотров, просто позор. Такое навязчивое ощущение, что в ходе трансфера Путина как бы постепенно обнуляют, снижают его привлекательность, забирают у него людей в какой-то новый политпроект. Его коммуникация этот признак движения в данном тренде.

Либо же из него делают свадебного генерала: царствует, но не правит. Такая себе игрушка в руках бюрократии, которая все больше концентрирует в своих руках власть и хочет перемолоть силовиков. Не зря же тихушник Мишустин «в лавке работает», пока Путин и Шойгу уединяются на релаксе в тайге. Даже ФСБ уже живет отдельной жизнью от «царя». Именно отдыхающий, вот такой как сегодня безликий Путин нужен бюрократам... Почти как "органчик" у Салтыкова-Щедрина. Все ради возможности чиновничьей саранче дальше пожирать ресурсы федерации, пока народ что-то там пытается челом бить к пустому месту. Не зря рефрен всех вопросов журналистов-штрейкбрейхеров из столицы и регионов: дайте именно проектам, откомандироваших нас хозяев еще больше денег.

Важно указать, что еще один признак затухания проекта «Путин» – зацикленность на международной повестке. Пока тут еще есть поле для анализа сигналов. От прессухи Путина ни один чиновник не пострадал – все стрелы и молнии в коллективный Запад. Но ничего кроме избитого тезиса: оставьте нас в покое в нашем беспределе на международной арене не прозвучало. Путинская диктатура дошла до некой черты за которой уже не достаточно точечных операций по спасению ближневосточных, африканских или латиноамериканских автократов, но какой-то объединяющей идеи нет. Российского НАТО – нет, российский рубль – смешон, «русский мир» в ЛДНР – трагичен. Да, есть газовый рычаг, однако он рождает ситуативное пресмыкание, но не партнерство. Единственная опция у самой РФ с ее демографической ямой – быть на подтанцовке у Китая.

Из всех тем международной повестки Путина волнует лишь Украина. Она сдерживает российскую супердежавность, и не только. Хозяин Кремля не скрывает: и дальше будут делаться попытки свергнуть власть в Киеве, будет обостряться ситуация на Донбассе, Европу будут шантажировать массированным вторжением, пока не выбьют гарантии неприкосновенности личности Путина. Он не хочет в Гаагу на трибунал... Других внешнеполитических задач у текущей команды нет. Может поэтому путинизм напоминает судно без парусов. Судно, идущее ко дну.

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