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Белорусские спецслужбы бросали в польских солдат камни, пока мигранты шли на штурм по деревянным мосткам

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  • 28.12.2021, 13:22
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Белорусские спецслужбы бросали в польских солдат камни, пока мигранты шли на штурм по деревянным мосткам

Попытки прорыва границы произошли в районе Мельника.

Вчера около 21:00 на участке белорусско-польской границы возле Мельника, группа из 24 граждан Ирака попыталась прорваться на территорию Польши.

В польских солдат бросали камни, в том числе белорусские службы, а через забор из колючей проволоки был переброшен мост, сообщает погранкомитет Польши.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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