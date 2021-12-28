Что кроется за призывом Жириновского бомбить Украину в новогоднюю ночь? 8 28.12.2021, 13:24

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фото: ТАСС

Кремлевский клоун и ранее демонстрировал неприкрытую агрессию.

Знаменитый кремлевский фрик и придворный шут Путина, а по совместительству еще и лидер ЛДПР, Владимир Вольфович Жириновский в очередной раз позволил себе человеконенавистническое антиукраинское высказывание, призывая в ночь под Новый год отбомбиться по территории Украины и стран Европы, пишет sprotyv.info.

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно — наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то» — сказал Жириновский, и уточнил, что он бы это сделал, будучи президентом России.

Это не первая эскапада подобного толка, кремлевский клоун и ранее высказывался подобным очень схожим образом, демонстрируя неприкрытую агрессию.

«Украины быть не должно» — заявил Жириновский в интервью «Комсомольской правде». 19 декабря он призвал использовать против Украины военную силу. 23 августа он предлагал силовой раздел Украины на «Малороссию» и «Галицию», с последующим «присоединением» так называемой «Малороссии» к РФ, но, видимо, в какой-то степени пересмотрел концепцию, идя в кильватере замыслов хозяина Кремля. Ну и разное по мелочи. То нанести по Украине упреждающий удар танковыми клиньями, то сжечь Киев напалмом. Ничего глобального.

Хотя и для россиян, вобщем-то, Владимир Вольфович тоже ничего особо приятного не предлагает. Несколько ранее он призывал возобновить ссылки в Сибирь для инакомыслящих, призывал запретить россиянам выезд из РФ, предлагал ввести смертную казнь за распространение недостоверной (выходящей за рамки официальной позиции Москвы) информации о коронавирусе.

И что интересно. Владимир Вольфович Жириновский, будучи госчиновником весьма высокого ранга, так много и так часто делает откровенно людоедские, агрессивные и скандальные заявления, совершает такие дикие поступки, что для кого другого это давно уже закончилось бы «почетной отставкой» за черту бедности, в лучшем случае, а в худшем — просто смели бы эту фигуру с доски.

Но Владимиру Жириновскому все сходит с рук совершенно безнаказанно. Мало того, институт Жириновского даже получит в 2022 году на 50 млн рублей финансирования из бюджета больше, чем в 2021 — 400 млн рублей получит Жириновский на поток и разграбление.

В свете этого всего не такой уж необычной может показаться версия, что клоун Жириновский тестирует для хозяина, обкатывает на общественности, политиках, своих и западных, какие-то тезисы, замыслы, версии решений. Почему бы нет? Если выступление провальное, то клоун же, что с него взять, а если тестирование удачное — то хозяин ему за это косточку. Вот 350 млн в этом году, 400 млн в следующем.

Так что, возможно, не такое уж и дурацкое это заявление Жириновского о бомбардировке Украины, если только представить, кто стоит в глубокой тени и внимательно наблюдает за реакцией.

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