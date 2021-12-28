Израильская авиация нанесла удар по порту Латакия в Сирии 1 28.12.2021, 13:20

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Cамолеты поразили контейнеры с оружием в торговом порту.

Израильская авиация нанесла удар по порту в Латакии, в Сирии. Об этом сообщили сирийские государственные СМИ и военные. По их данным, самолеты поразили контейнерную площадку в торговом порту. Произошли несколько взрывов и крупный пожар. Не исключено, что в контейнерах находилось оружие, сообщает «Радио Свобода».

О жертвах не сообщается.

По данным журналистов, для отражения нападения были задействованы сирийские силы противовоздушной обороны, но они не справились со своей задачей.

В 25 километрах южнее Латакии находится российская авиабаза Хмеймим. Российские военные ситуацию не комментировали. Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения сирийской стороны.

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