Ученые отправили фараона Аменхотепа I на компьютерную томографию 1 28.12.2021, 13:39

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Иллюстрационное фото

Исследователи провели цифровую «расшифровку» мумии правителя.

Профессор радиологии медицинского факультета Каирского университета (Египет) Сахар Салим (Sahar Saleem) вместе со своей группой исследовала мумию фараона Аменхотепа I. Ученые использовали трехмерную компьютерную томографию (КТ), чтобы виртуально «развернуть» мумию и изучить ее содержимое. О результатах они рассказали в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Medicine, сообщает Naked science.

Аменхотеп I — второй фараон XVIII династии (1550-1292 годы до нашей эры), который правил примерно в 1521-1504 годах до нашей эры. Крупнейший египтолог XIX века Генрих Бругш в своей «Истории фараонов» описал его правление как блеклое, ничем не примечательное. Позже новые открытия слегка подкорректировали выводы Бругша: благодаря археологическим находкам и расшифровкам папирусов стало известно, что Аменхотеп I отнюдь не был «блеклым» правителем.

Его отец, первый фараон XVIII династии Яхмос I, изгнал с территории Египта гиксосов и объединил страну. По мнению современных египтологов, наступил своего рода «золотой век» Египта (впрочем, такие периоды в его истории бывали регулярно): страна становилась все более процветающей и безопасной. Кроме обеспечения внутренней политики, Аменхотеп I провел как минимум две успешные военные кампании: в Нубии (к югу от Египта) и Ливийской пустыне (к западу). При нем же началось строительство нескольких культовых сооружений (самые известные вошли в комплекс Карнакского храма).

Мумию Аменхотепа I обнаружили в 1881 году среди других перезахороненных царских мумий на археологическом участке Дейр-эль-Бахри на юге Египта. Открытие Дейр-эль-Бахри — отдельная захватывающая история, но мы лишь изложим выводы египтологов, которые были немало удивлены находкой такой «братской могилы» фараонов. Дело в том, что изначально фараонов, конечно, никто не хоронил в общих могильниках. Аменхотеп I был погребен в Фивах. Но постепенно профессия расхитителя гробниц становилась довольно популярной в Египте.

Примерно в XI веке до нашей эры, через 400 лет после смерти фараона, грабители добрались и до гробницы Аменхотепа I. Из древнеегипетских источников известно, что фараоны поздней XXI династии (1069-945 годы до нашей эры) озаботились вопросом расхищения царских захоронений. Жрецы собрали и восстановили, насколько это было возможно, мумии, а потом захоронили их в тайном месте — на западном берегу Нила, напротив Луксора.

В XIX веке этого погребения достигло очередное поколение мародеров, но представители властей Египта не дали им развернуться, и все мумии в спешном порядке перевезли в Каир.

Ученые исследовали все находки, кроме мумии Аменхотепа I. Дело в том, что реконструированная жрецами мумия выглядела идеально: аккуратно завернута, красиво украшена цветочными гирляндами, а лицо и шея закрыты изысканной реалистичной маской, инкрустированной разноцветными камнями. Поскольку мумию не разворачивали, даже появились гипотезы (правда, не особенно убедительные), что внутри находятся останки не фараона, а кого-то другого.

«Тот факт, что мумию Аменхотепа I никогда не разворачивали в наше время, дал нам уникальную возможность: не только изучить, как он был первоначально мумифицирован и похоронен, но и как верховные жрецы Амона обработали и перезахоронили его спустя столетия после смерти, — рассказала Сахар Салим. — «Развернув» мумию в цифровом формате и «сняв» ее виртуальные слои — маску, повязки, — мы смогли изучить тело фараона с беспрецедентной точностью».

По ее словам, Аменхотепу I было около 35 лет на момент смерти (ранее предполагалось, что он скончался примерно в 40 лет). Рост правителя составлял 169 сантиметров, он был обрезан и имел хорошие зубы. Узкий подбородок, маленький узкий нос, слегка выступающие верхние зубы делали его похожим на своего отца. На мумии также обнаружили 30 амулетов и уникальный золотой пояс с золотыми же бусинами.

«Мы не смогли найти никаких ран или уродств, вызванных болезнью, чтобы обосновать причину смерти, кроме многочисленных посмертных увечий, предположительно, нанесенных грабителями могил после его первого погребения. Его внутренности были удалены первыми мумификаторами, но не мозг или сердце», — добавила ученый.

Сахар Салим и ее соавтор египтолог Захи Хавасс (Zahi Hawass) ранее предполагали, что основным намерением реставраторов XI века до нашей эры было повторное использование царского погребального инвентаря для более поздних фараонов. Однако в новой работе они опровергли собственную теорию: очевидно, жрецы сделали все, чтобы сохранить мумию Аменхотепа I, а не ограбить ее для других правителей.

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