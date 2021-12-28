Евгения Чирикова: Лукашенко я рассматриваю просто как маньяка 28.12.2021, 13:49

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Евгения Чирикова

Диктатору надо перекрыть «углеводородный допинг».

Проживающая в Эстонии российская активистка Евгения Чирикова рассказала Charter97.org о том, какие методы могут оказаться, по ее мнению, действительно эффективными против авторитарных режимов Лукашенко и Путина и почему российской оппозиции стоит поучиться у белорусов.

— Вы известны своей многолетней борьбой по защите подмосковного Химкинского леса. Еще в 2009 году вы перевели экологический активизм в политическую плоскость и потребовали от тогдашнего президента РФ Медведева отставки правительства Путина. С 2015 года вы живете в Эстонии. Как за это время изменился российский режим?

— Вы знаете, он изменился в сторону ухудшения. На мой взгляд, вообще очень сильно выросла цена протеста, уровень репрессий вырос очень сильно. Методы власти стали абсолютно другими. То есть, 15 лет назад, когда я была активисткой, это было не так опасно, как сейчас. По Конституции России вы имеете право выходить на мирный протест, без оружия, это ваше конституционное право. Но сейчас если вы несколько раз выходите на митинг, например, то по новой антиконституционной (мы ее называем «дадинская») статье за каждый выход на улицу могут присудить штраф. В случае, если вас задержат несколько раз, то далее это перерастает уже в уголовное преследование. То есть, если у вас есть несколько штрафов — это повод возбудить на вас уголовное дело. За мирные акции 15 лет назад такого не было. Сейчас те, кто выходит на акции протеста — это настоящие герои.

Мне всегда очень обидно, когда девальвируют активистов, когда говорят «ой, да все равно они ничего не решают, они всего-навсего там вышли и постояли с плакатами, как смешно». На самом деле, это очень героические люди, которые рискуют своей жизнью и здоровьем, потому что русская тюрьма — это пыточное место. э

А режим, к сожалению, за это время только борзеет, ничего с ним хорошего пока не случается. С ним продолжают взаимодействовать, и это самая большая трагедия. Я считаю, что нельзя постоянно «выражать глубокую озабоченность» бедственным положением прав человека в России и накачивать этот режим деньгами от продажи углеводородов. Это ужасно лицемерно.

— В 2020 году Беларусь стала ареной масштабных протестов против затянувшегося правления Лукашенко. Что вы можете сказать о политической ситуации в Беларуси? Что общего и отличного в авторитарных режимах и методах сопротивления им в двух странах?

—Мне пока что кажется, что лукашенковский режим более параноидальный и ужасный. То, что происходит на Окрестина, мне кажется, облетело всю планету и Окрестина стало понятием нарицательным. Это по-настоящему страшно, поэтому из Беларуси так и бегут люди сейчас. Я Лукашенко рассматриваю просто как маньяка. По-моему, он психический нездоровый человек, при этом какой-то ужасно изворотливый, хитрый и подлый. Он же много лет, грубо говоря, водил Путина за нос. Он умудрялся продавать под видом лакокрасочных изделий нефтепродукты и обманывать тем самым Россию на миллионы долларов. Мне не очень жалко путинскую Россию, но это показывает, что он обманул Путина.

Мне кажется, что Лукашенко более склонен к тому, что называется «принимать решения в одно лицо». Путина еще что-то сдерживает, у него все-таки есть какие-то кланы, с которыми он как минимум советуется. Лукашенко принимает решения один. Я могу ошибаться, но мне так кажется. Еще я вижу, что сейчас, когда все отвернулись от Лукашенко, он полностью стал зависим от дотаций кремля. И самое ужасное, что Европа продолжает подкармливать Путина. То есть, продолжает покупать у него нефть и газ — и тем самым, получается, подкармливает режим Лукашенко.

Надо понимать, что «Северный поток-2» — это такая «замечательная» возможность накачать деньгами лукашенковский режим. Поэтому всем, кто говорит, что ля Европы слишком дорого переходить на какие-то другие источники энергии, мне хочется сказать: «Ребята, а во сколько вы оцениваете жизни белорусов?». Для меня это совершенно очевидная корреляция.

— На счету у Лукашенко — несколько опасных с точки зрения экологии проектов: атомная станция на границе с Литвой, ряд вредных предприятий в белорусских регионах, построенных китайцами, отравляющий воду и воздух в Бресте Завод аккумуляторных батарей… Как вы оцениваете такие «инициативы» авторитарной власти?

—Совершенно очевидно, что я как эколог категорически против. Особенно обидно, что Лукашенко построил атомную станцию. Тем самым он зарубил проект нормальной возобновляемой ветроэнергетики, он заставил белорусский народ принять это бремя в виде огромного кредита перед Россией. Все в долгах, так он еще и подсадил Беларусь на опасный источник энергии, совершенно неперспективный. Понятно, что в цивилизованном мире будут уходить от ядерной энергетики. А потратить кучу денег для того, чтобы ввергнуть людей в выплаты, когда идет стагнация в экономике — это какое-то, мягко говоря, недальновидное решение.

Про другие проекты я просто не знаю. Потому что, к сожалению, то, что сейчас происходит с правами человека в Беларуси, просто перекрывает все другие темы. Я на днях прочитала, что Сергей Тихановский 18 лет получил. После таких историй уже ни про какую экологию читать не хочешь. 18 лет строгого режима — это вообще чудовищно просто. И это очень страшно, потому что на фоне такого уровня проблем с правами человека можно вытворять совершенно что угодно с экологией. На это уже общество не будет реагировать. Это очень плохо.

— В последние месяцы режим Лукашенко использует мигрантов из Ирака и других стран для дестабилизации ситуации на границе с Польшей и странами Балтии. Как эту ситуацию видите вы — российская активистка, проживающая в Эстонии?

—Мне кажется, что это негодный шантаж, игра людьми. Я, конечно, считаю что Лукашенко подлец, но то, что он так использует людей —это просто ниже всякой критики.

С другой стороны, я вижу, что поляки всеми силами пытаются предотвратить катастрофу, они просто пытаются предотвратить войну.

С третьей стороны, мне кажется, что с людьми нельзя так поступать, нужно как-то этот конфликт решать. Я не знаю простого решения, но как минимум нужно организовать им какое-то горячее питание и какое-то проживание на той территории, куда их пригласил Лукашенко, то есть, уж простите, на территории Беларуси.

Но в перспективе самое важное — это поддержка нормальных сил в странах, из которых приехали эти мигранты. Если вы поддерживаете продемократические движения, то вы поддерживаете нормальную ситуацию в этих странах.

Может быть, там уже все зачищено, я не такой большой по ним специалист, но мне кажется, что с этими людьми нужно проводить соответствующую разъяснительную работу. Нужно объяснять им, что они просто жертвы в этой игре и что это не выход: вот так вот штурмовать границы Евросоюза.

И конечно, нельзя поддерживать диктаторские режимы. Потому что, покупая углеводороды у них, вы тем самым эти людоедские режимы поддерживаете. То есть декарбонизация — это на самом деле дико круто, это то, что будет двигать мир в сторону улучшения.

— В самом начале правления Лукашенко был поставлен диагноз «мозаичная психопатия». Сейчас даже сдержанные в оценках аналитики сомневаются в адекватности его действий. Как вы оцениваете уровень региональной опасности, исходящий от режима в Беларуси?

—Я не являюсь психиатром и не могу ставить диагнозы, но это не поведение здорового человека. Лукашенко на самом деле держится синими пальцами за власть, он готов утопить страну в крови, чтобы эту власть удержать.

Ситуация, когда большой страной руководит такой человек, опасна для окружающих. Мы уже увидели кризис с беженцами на границе с Польшей и Литвой, и это результат нездорового поведения Лукашенко.

— В последние месяцы Лукашенко и его чиновники благодаря санкциям превратились в международных изгоев. Какие еще меры может принять Запад, чтобы обезопасить себя от непредсказуемых действий белорусского режима?

—Самое главное — это отказ от покупки углеводородов у Путина. Не будет денег у Путина — не будет денег и у Лукашенко. Вот и все.

Простой совет я дать могу, но перевести Европу на возобновляемые источники энергии не является такой уж простой задачей. И собственно говоря, с этой задачей мы должны в первую очередь справляться. То есть, думать, как Европе не зависеть от таких режимов, как путинский.

В этом заинтересованы все, в том числе Украина и Грузия. Потому что этот путинский режим коррумпирует все вокруг себя и поддерживает такие режимы, как режим Асада в Сирии, или, например, Лукашенко, и другие самые негодные режимы.

Это ужасно, когда они начинают что-то диктовать. А по сути, это все делается на деньги, которые он получает от продажи своих углеводородов. Россия — это огромная колония, в отличие от Беларуси. По сути, природные ресурсы отнимаются у тех же самых ханты-манси и у других коренных народов, и никто с ними ничем не делится. Эти природные ресурсы идут на отвратительные цели.

Конечно, переход на нормальные возобновляемые источники энергии очень сильно оздоровит ситуацию. Вот недавно наш портал Activatica.org опубликовал информацию о новых стандартах. Это зеленые социальные стандарты для ведения большого бизнеса, то, что сейчас принимается в Европе и вообще в цивилизованном мире. Они называются ESG стандарты.

Что это такое? Это стандарт, который приписывает крупному бизнесу определенный рейтинг. Если у вас хороший рейтинг, то есть вы декарбонизированы, социально дружественны и экофрендли, то в этом случае вы имеете отличный доступ к инвестициям, у вас хорошая репутация.

Если у вас с этим проблемы, то есть, если вы гадите экологии, если за вами большой карбоновый след, если вы разрушаете природу, как «Роснефть», например, у которой каждый день трубы рвутся — в этом случае вы получаете очень низкий рейтинг и вам тяжело получить какие-то дополнительное финансирование.

Это имеет ряд определенных негативных последствий для бизнеса. И это очень здорово, что такие стандарты появились, это дает нам возможность повлиять на крупные монстры-компании.

Потому что очень часто обычный человек не может на них воздействовать. И в случае, если мы научимся это делать, это будет дико круто. Если мы научимся влиять на ту же «Роснефть», всем нам будет лучше, в том числе и белорусам, как ни странно.

Потому что, чем более зеленой у нас будет энергетика, тем меньше денег будет, грубо говоря, у «Роснефти», тем меньше денег будет у режима Лукашенко.

Сейчас осталось только понять, как повлиять на то, чтобы эти стандарты заработали для гражданского общества, как надо. Но то, что они появились в Европе — это очень хорошо.

— В 2011 году вы встречались с тогда еще вице-президентом США Джо Байденом. Тогда он вручил вам награду Госдепа США «За храбрость». Сейчас на позицию Байдена по отношению к Путину возлагают надежды по деэскалации военного напряжения на границе РФ и Украины. Как вы думаете, получится у президента США предотвратить военного вторжение Кремля?

—Я не настолько большой политолог, чтобы судить про американскую политику. Я очень благодарна за эту награду. И очень здорово, что Байден и Марию Колесникову наградил, это очень хорошо, это почетно. Вы знаете приятно, когда не только гадости про твою деятельность говорят, когда есть кто-то, кто ее позитивно оценивает. Жалко, что это не в родной стране происходит, что не российская, так сказать, власть награждает тебя за все хорошее, а американская. Это обидно, конечно.

Мне сложно сказать, сможет ли Байден остановить конфликт на границе с Украиной. Там, где идет трубопровод по территории Украины, там резко прекращаются военные действия. А этот «Северный поток — 2» идет ровно в обход по дну Балтийского моря. И если через Украину не будет идти транзит газа то, пожалуйста – нападай на нее, сколько хочешь. Путин ничем же не рискует в этом случае.

И есть такая странная вещь: при Трампе были введены санкции против «Северного потока — 2», который имеет непосредственное влияние на конфликт с Украиной. А при Байдене почему-то эти санкции затормозились очень резко. Он, грубо говоря, передал карт-бланш немцам, которые были очень заинтересованы в этом. Они бы становились сразу газовым хабом. Вот этот политический кульбит мне совершенно непонятен, я просто не могу понять, зачем он это сделал.

Может, это какое-то очень мудрое решение, но я этом всем мудрости не вижу. Я бы жала дальше и останавливала бы «Северный поток — 2» всеми силами. Для меня эти действия выглядят странно.

— Ваша оборона Химкинского леса впечатляет своей бескомпромиссностью и размахом: протестующие строили баррикады и не раз ставили власти в сложное положение. Что бы вы хотели сказать белорусам, продолжающим борьбу за перемены в нашей стране?

—Вы знаете, мне бы самой у белорусов поучиться. Потому что такого уровня солидарности нам, честно говоря, достигать не удавалось.

Помимо того, что я была лидером защиты Химкинского леса, я была еще и членом координационного совета российской оппозиции вместе с Борей Немцовым и Лешей Навальным. И мы пытались точно так же консультировать общество. У меня была даже попытка организации своеобразного мирного Майдана. Я устанавливала палатку прямо напротив Кремля. Но она недолго там просуществовала, минуту, наверное, меня тогда очень быстро вынесли и назначили штраф, какую-то ерунду по тем временам. Но на самом деле наши попытки заняться объединением гражданского общества, вывести людей на улицы, были не настолько успешны как у белорусов. Поэтому мне кажется, что это не мне надо давать советы белорусам, мне надо учиться у них.

Я только могу сказать, что восхищаюсь и очень сочувствую тем, кто попал в лапы этого режима, это ужасно. Очень сочувствую Светлане Тихановской, чей муж в тюрьме. Не представляю, как она это переживает, что это такое. Родителям Колесниковой очень сочувствую, потому что не дай Бог, чтобы твой ребенок попал в тюрьму, хоть она и взрослая женщина. У меня дети большие уже, я представляю, как это переживается все. Так что восхищение и сочувствие тем, кто попал в эти жернова.

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