Верховный суд России принял решение о ликвидации «Международного Мемориала» 6 28.12.2021, 13:55

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Россияне скандировали «Позор» во время вынесения постановления.

Верховный суд России 28 декабря принял решение о ликвидации внесенного в реестр "иностранных агентов" "Международного Мемориала".

С иском в суд обратилась Генеральная прокуратура России. Формальная причина – несколько административных протоколов, составленных около года назад за якобы допущенные "Мемориалом" нарушения закона об НКО-"иноагентах".

Во время своей речи в суде прокурор Алексей Жафяров заявил, что "Мемориал" "изначально создавался для памяти о жертвах, но теперь поменял свое направление: вместо памяти о славном прошлом заставляет каяться за советское прошлое". Он также сказал о якобы найденных в базе организации одиннадцати пособниках нацизма сообщает currenttime.tv.

"Мемориал" создает лживый образ СССР как террористического государства. Почему мы, потомки победителей, должны наблюдать сейчас реабилитацию нацистов? Наверное, потому, что за это кто-то платит. Это истинная причина того, что "Мемориал" пытается активно откреститься от статуса иностранного агента", – заявил представитель Генпрокуратуры. Иск ведомства поддержали представители Минюста и Роскомнадзора.

Исполнительный директор "Международного Мемориала" Елена Жемкова сказала, что российское государство считает важным увековечение памяти жертв о репрессиях. "Мы открыты к сотрудничеству, мы исправляем ошибки и продолжаем работу, потому что в такой большой работе важно двигаться вперед", – приводит ее слова "Медиазона". По ее словам, "Мемориал" – это 33 года "черного, тяжелого труда на пользу людей и на пользу страны".

Адвокат Михаил Бирюков отметил, что политические заявления Генпрокуратуры не должны иметь значения и суд должен опираться на законы. Адвокат Мария Эйсмонт добавила, что "Мемориал" никогда не пытался скрыть, что часть проекта финансируется международными фондами – об этом указано на его сайтах.

В ответ на слова представителя Генпрокуратуры о том, что "Мемориал" пытался выставить СССР террористическим государством, Эйсмонт сказала: "А что произошло с этими 800 тысячами человек, которых были вынуждены реабилитировать? От имени какого государства они погибли? Был ли в нашей стране террор? "Мемориал" помогает его раскапывать".

Перед началом судебного заседания у здания задержали троих человек с плакатами против "Мемориала", передает Sota. На плакатах "Мемориал" ассоциирован с нацистской Германией, с ним борется Советский Союз и "Ветераны России". Позже были задержаны двое пикетчиков с плакатами в поддержку "Мемориала".

"Международный Мемориал" внесли в реестр НКО – "иностранных агентов" в 2016 году. Это одна из старейших организаций, которая занимается исследованиями репрессий в СССР и преследований в России, она была создана еще в 1989 году при участии Андрея Сахарова. С иском о ликвидации организации в Верховный суд 11 ноября обратилась Генпрокуратура РФ.

Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" несправедливой и чрезвычайной мерой. Отказаться от ликвидации призвал российские власти Совет Европы. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "у "Мемориала" давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства".

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