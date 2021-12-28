В Гомельском драмтеатре идут увольнения

В Гомельском драмтеатре идут увольнения1
- 28.12.2021, 14:00
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Зачищают людей, выступавших за перемены.
В Гомельском областном драматическом театре в результате давления руководства уволились костюмер Ирина Тарнавская, пресс-секретарь Владимир Ступинский и актриса Анна Ковалькова, пишет «Флагшток».
Увольнения начались после травли работников театра в провластном Telegram-канале. В постах канала в негативном ключе преподносилась гражданская позиция работников театра — публичная поддержка ими репрессированных граждан, которые вышли на протесты в 2020 году.
Анна Ковалькова прокомментировала произошедшее:
«Когда в облисполком попали материалы из провластного телеграм-канала, реакция была мгновенной. По этой же причине были уволены пресс-секретарь и костюмер. В наше время доносы стали обыкновенным делом.
Сейчас по всей Беларуси идет зачистка. Меня лишили выбора. Какие мне условия предлагали, я сейчас не готова назвать. Скажу одно, ощущение было мерзкое».