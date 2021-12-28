Какие сюрпризы ждут ИП и бизнес Беларуси в новом году? 28.12.2021, 14:14

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С 2022-го года планируется принять целый ряд правок в Налоговый кодекс.

В Беларуси с 2022-го года планируется принять целый ряд правок в Налоговый кодекс, которые поменяют упрощенную систему налогообложения для ИП, изменят ставки по НДС, а также ряд других налогов. Не так давно в белорусский парламент поступила 4-я редакция изменений в Налоговый кодекс. Вместе с консультантом по налоговым вопросам Revera Светланой Шевченко MyFin.by изучил, что предпринимателям ждать в 2022-м.

Упрощенная система налогообложения отменяется? Почти

В новой редакции законопроекта планируется, что с 1 января 2022 года не вправе применять упрощенную систему налогообложения индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, за исключением:

• туристической деятельности;

• деятельности в сфере здравоохранения;

• деятельности сухопутного транспорта;

• услуг по общественному питанию;

• деятельности в области компьютерного программирования.

2. Налог при упрощенной системе заменяет для организаций, применяющих упрощенную систему, налог на добавленную стоимость по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.

3. Изменены критерии по численности и выручке, при которых организации и ИП не вправе будут применять УСН.

Так, право на применение УСН будет утрачено:

• организациями, у которых численность работников в среднем с начала года превысила 50 человек;

• организациями и ИП, у которых валовая выручка нарастающим итогом в течение календарного года превысила соответственно 2 150 000 белорусских рублей и 500 000 белорусских рублей.

4. Ставка налога при упрощенной системе устанавливается в размере шесть процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей.

5. Отчетным периодом по налогу при УСН признается календарный квартал.

Налог на прибыль смогут увеличивать местные власти

Изменения коснутся и налога на прибыль.

Областным Советам депутатов и Минскому городскому Совету депутатов предоставлено право увеличивать стандартную ставку налога на прибыль (18%) в пределах 2 процентных пунктов.

В 2022 году исчисление и уплата налога на прибыль будет производиться по ставке, увеличенной на основании решений местных Советов депутатов, принятых до 1 апреля 2022 года. Начиная с 2023 года исчисление налога на прибыль по ставкам, увеличенным в соответствии с решениями местных Советов депутатов производится с 1 января года, следующего за годом, в котором принято соответствующее решение.

Как ИП будут платить НДС

С 1 января 2022 года индивидуальный предприниматель, применяющий общий порядок налогообложения, признается плательщиком НДС, если выручка от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав и доходов в виде операций по сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)) имущества нарастающим итогом с начала года превысит 500 000 белорусских рублей без учета налогов и сборов, исчисляемых из выручки. Ранее такой критерий составлял 465 255 белорусских рублей.

Независимо от критерия выручки (500 000 белорусских рублей) ИП будет признаваться плательщиком НДС, если им будет принято решение об уплате налога, и в срок не позднее 20-го числа месяца, с которого им будет исчисляться налог, ИП представит в налоговый орган уведомление о принятом решении.

При этом ИП предоставляется право отменить принятое им решение. В этом случае ИП обязан в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, указанным в ранее представленном уведомлении, представить в налоговый орган уведомление об отмене ранее принятого им решения.

Льготы по НДС

С 1 января 2022 года упразднена льгота по НДС и будут подлежать налогообложению обороты по реализации товаров собственного производства продавцом – налоговым резидентом Республики Беларусь согласно договору купли продажи с лизингодателем – налоговым резидентом Республики Беларусь, приобретающим данные товары в собственность для их последующей передачи по договору международного лизинга за пределы Республики Беларусь с правом выкупа.

Предлагается не облагать НДС суммы аванса, предоплаты, перечисленные нерезиденту за предстоящее приобретение товаров, работ, услуг на территории РБ, если нерезидент их вернул до срока представления налоговой декларации по НДС за отчетный период, в котором было их перечисление в адрес нерезидента.

В этом случае отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг отсутствует и налоговых последствий не возникает.

НДС на лекарства

С 1 января 2022 год по ставке 10% будет облагаться ввоз на территорию РБ лекарственных средств, прошедших все стадии технологического процесса, за исключением процессов фасовки и (или) упаковки при наличии соответствующего заключения Министерства здравоохранения

НДС для интернет-магазинов

1 июля 2022 года вводится обязанность по исчислению и уплате НДС иностранными организациями и иностранными индивидуальными предпринимателями при электронной дистанционной продаже товаров. Это значит, что зарубежным интернет-магазинам придется платить НДС в Беларуси.

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