Белорусский врач рассказала о параллельном циркулировании коронавируса и вирусов ОРИ 1 28.12.2021, 14:31

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Из всех заболевших — 55% детей.

Заведующая эпидемиологическим отделом ГЦГЭ Дина Новицкая из Жодино констатировала рост заболеваемости в городе, сообщает zhodinonews.by.

По ее словам, фактически в стране регистрируется параллельное циркулирование коронавируса и вирусов ОРИ (парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов, РС-вирусов). Она отметила, что в то же время выделяются и вирусы гриппа типа A (подтипа H3N2) и типа В. Зарегистрирован случай групповой заболеваемости гриппом типа А(H3N2) в одном из детских коллективов.

Из всех заболевших — 55% детей.

Специалист также отметила, что в прошлом году не случилось такого всплеска заболеваемости гриппом и ОРИ, потому что «люди носили маски, соблюдали дистанцию, не путешествовали так много, как раньше». Есть еще одно предположение: «коронавирус оказался сильнее гриппа и просто вытеснил его».

Прививку от гриппа, по ее словам, делать еще не поздно. Пик заболеваемости ожидается в январе.

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