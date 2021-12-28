Bloomberg: Европа может уменьшить зависимость от российского газа 3 28.12.2021, 14:37

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иллюстрационное фото: photoxpress.ru

Быстрое внедрение возобновляемых источников энергии укрепит безопасность континента.

Вероятно, пандемии коронавируса и роста инфляции было недостаточно, ведь сейчас европейцы столкнулись с другим источником проблем: энергетическим кризисом. Уменьшение предложения привело к тому, что цены на газ достигли рекордно высоких уровней, как раз на период самого холодного времени года. Энергетический кризис также рискует обострить ситуацию в Украине. Поскольку Россия стянула войска к украинской границе, зависимость Европы от российского газа ограничивает возможность Запада контролировать агрессию РФ, цитирует издание Bloomberg «Зеркало недели. Украина».

Лидеры Европы должны реагировать. Уменьшение импорта российского газа и расширение доступа к альтернативным источникам энергии принесут пользу региону в целом, а также помогут бороться с проблемой изменения климата.

Это означает ускорение внедрения возобновляемых источников энергии и расширение использования ядерной энергии. Более тесно координируя политику, европейские страны могут построить устойчивый энергетический сектор и не дать президенту России Владимиру Путину использовать энергию как оружие против Запада.

По мере того, как в Европе иссякают запасы угля и газа, внутреннее производство энергии уменьшается, а потребность в закупках за рубежом растет.

Европа достигла прогресса в использовании регулирования для уменьшения влияния российского «Газпрома», но Москва остается ее крупнейшим поставщиком. На РФ приходится почти 47% импорта природного газа в Европейский Союз в первом полугодии 2021 года.

Зависимость особенно высокая в Центральной и Восточной Европе. У «Газпрома» также есть значительные мощности в европейских подземных хранилищах, особенно в Германии, что дает Москве еще большие рычаги влияния на способность континента справиться с нестабильной ситуацией на рынках и энергетическими сбоями.

Это влияние усилится с завершением строительства газопровода «Северный поток-2», который будет транспортировать газ из РФ в Германию.

Хотя проект улучшит способность «Газпрома» напрямую транспортировать газ в Западную Европу и теоретически снизит дефицит энергоносителей — он также усилит позиции России и сделает ЕС более уязвимым.

Как минимум новое правительство Германии должно обеспечить остановку процесса сертификации газопровода, пока Россия продолжает угрожать Украине.

Однако энергетические проблемы континента выходят за пределы текущего противостояния. Пока природный газ остается ключевым источником энергии для отопления и промышленного использования, Европе придется поддерживать соответствующие приоритеты, такие как повышение энергоэффективности, улучшение инфраструктуры для транспортировки сжиженного газа и, в частности, расширение мощностей для хранения газа, которые остаются неравномерными по всему континенту.

Самое главное, правительства должны ускорить внедрение чистых источников энергии. Поддержка предложений ЕС по расширению водородной энергетики помогла бы «отучить» страны и производство от использования природного газа.

Но, как признали такие страны как Франция, Нидерланды и Великобритания, повышение энергетической независимости Европы — не говоря уже о достижении климатических целей, фактически невозможно без значительных инвестиций в ядерную энергетику.

Ядерная энергетика уже является частью планов Польши по сокращению использования угля. Лидерам стран, которые относятся к ядерной энергетике со скептицизмом, например, Германия, нужно развеять ошибочные представления о рисках и расходах, особенно в связи с тем, что появляются усовершенствованные и менее опасные реакторы.

Европа не может одномоментно разрушить свою зависимость от российского газа, но у нее есть шанс избежать шантажа РФ. Приняв скоординированную стратегию диверсификации своих энергетических ресурсов, европейские лидеры могут уменьшить свою уязвимость к перебоям в поставках газа и к давлению Путина, резюмирует издание.

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