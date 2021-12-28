Как на Новый год поделить «шкуру тигра»?1
- 28.12.2021, 14:42
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Быстрый рецепт салата и бутербродов «в полосочку».
Традиция «задобрить» тотемное животное наступающего года — одна из самых распространенных на Новый год. telegraf.by делится рецептом салата «Шкура тигра».
Это блюдо простое, и по исполнению, и по наполнению.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
• 300 г копченой курицы;
• 3 вареные картофелины;
• 2 соленых огурца;
• 4 яйца, свареные вкрутую;
• вареные моркови;
• вяленый чернослив;
• майонез;
• соль по вкусу.
Сначала режем на мелкие кубики курицу и соленые огурцы, трем на крупной терке вареный картофель, на мелкой — морковь.
Подбираем большое блюдо, на которые будем выкладывать слои салата, и смазываем его майонезом.
Первым слоем будет картофель. Поверх его тоже нужен майонез. Следующий слой — измельченная куотца (и майонез). Затем — соленые огурцы и поверх их — морковь,
Тонкими полосочками нарезаем вяленый чернослив. Расположить их поверх морковного слоя нужно так, чтобы поверхность действительно напоминала шкуру тигра.
В дополнение к салату можно сделать бутерброды «Тигрята»
Понадобятся ингредиенты:
• Багет;
• 150 г филе сельди;
• 2 яйца, свареные вкрутую;
• 100 г сливочного плавленого сыра;
• 2 вареные моркови;
• Зеленый лук;
• Маслины;
• Майонез;
• Черный молотый перец и вьющаяся петрушка для украшения.
Мелко режем селедку и смешиваем с тертым сыром, а также размятыми вилкой яйцами. Добавляем черный перец, зеленый лук, немного майонеза и хорошо перемешиваем. Нарезаем багет порциями 1,5 см и намазываем подготовленной массой.
Трем варенную морковь на мелкой терке и наносим на бутерброды еще один тонкий слой. Поверх кладем порезанные тонкими полосочками маслины и украшаем все петрушкой.