Как на Новый год поделить «шкуру тигра»? 1 28.12.2021, 14:42

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Быстрый рецепт салата и бутербродов «в полосочку».

Традиция «задобрить» тотемное животное наступающего года — одна из самых распространенных на Новый год. telegraf.by делится рецептом салата «Шкура тигра».

Это блюдо простое, и по исполнению, и по наполнению.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

• 300 г копченой курицы;

• 3 вареные картофелины;

• 2 соленых огурца;

• 4 яйца, свареные вкрутую;

• вареные моркови;

• вяленый чернослив;

• майонез;

• соль по вкусу.

Сначала режем на мелкие кубики курицу и соленые огурцы, трем на крупной терке вареный картофель, на мелкой — морковь.

Подбираем большое блюдо, на которые будем выкладывать слои салата, и смазываем его майонезом.

Первым слоем будет картофель. Поверх его тоже нужен майонез. Следующий слой — измельченная куотца (и майонез). Затем — соленые огурцы и поверх их — морковь,

Тонкими полосочками нарезаем вяленый чернослив. Расположить их поверх морковного слоя нужно так, чтобы поверхность действительно напоминала шкуру тигра.

В дополнение к салату можно сделать бутерброды «Тигрята»

Понадобятся ингредиенты:

• Багет;

• 150 г филе сельди;

• 2 яйца, свареные вкрутую;

• 100 г сливочного плавленого сыра;

• 2 вареные моркови;

• Зеленый лук;

• Маслины;

• Майонез;

• Черный молотый перец и вьющаяся петрушка для украшения.

Мелко режем селедку и смешиваем с тертым сыром, а также размятыми вилкой яйцами. Добавляем черный перец, зеленый лук, немного майонеза и хорошо перемешиваем. Нарезаем багет порциями 1,5 см и намазываем подготовленной массой.

Трем варенную морковь на мелкой терке и наносим на бутерброды еще один тонкий слой. Поверх кладем порезанные тонкими полосочками маслины и украшаем все петрушкой.

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