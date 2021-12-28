Страна без корней и без истории 5 Олена Степова

28.12.2021, 14:54

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Граждане, не знающие историю своей страны, превращаются в население.

В Новочеркасске Ростовской области пропал памятник Ленину. Вот прямо посреди белого дня, взял и исчез, растворился. Такой же случай недавно был в ОРДЛО.

Россияне, как исконно верующие ленинцы, живущие в скрепах ленинизма и коммунизма, чтущие заповеди Ильича и живущие в СССР в сердце, заметили исчезновение статуи Вождя лишь через пару месяцев. Да и то, только после того, как на пустое место, где когда-то стоял памятник указали журналисты, обратившись с вопросом к новочеркассцам — «как вы относитесь к Владимиру Ильичу, декоммунизации и переносу памятника Ленина от греха подальше из глаз вон.

Народ отупело, оглядывался, искал глазами статуи, не находил и спрашивал у журналистов — а куда делся вечно живой орел коммунизма.

В этом вся Россия и все россияне. Они рубашку на груди рвут, доказывая, что они и СССР, они и Ленин, они и Сталин жить друг без друга не могут, но, на самом деле, все это миф и мишура. Нет ни СССР, ни россиян, как нации, ни самой единой РФ.

РФ это вторая тюрьма народов, после СССР. Просто нужно все время помнить, что такое Российская Федерация. Федерация, в которую включены без их воли и права на выход из федерации различные республики. Республика Саха, Республика Адыгея, Республика Карелия, Республика Мордовия и так далее.

Кстати, ни один россиянин не задается вопросом, а где на карте РФ Республика Россия? Да, вопрос вопросов, не правда ли? Россияне есть, а Республики Россия для них в Российской Федерации — нет.

Ну, да ладно, у россиян многого нет, ни истории, ни культуры, ни нации, им не привыкать. Вот у мордвы есть и у карелов есть, и у адыгейцев есть, тысячелетняя история, язык, костюм, предания, а у россиян нет. Так чуть-чуть наворованного то тут, то там, что-то от Киевской Руси, что-то от финнов, что-то от мордвы, что-то от чуди… Вообще, все, что было оккупировано Московским улусом, оно туту же начинало называть московским. А потом-русским и российским. Но, как не называй уксус вином, он остается уксусом.

Но, вернемся к нашему беглецу. Итак, Ленин исчез на глазах всего Новочеркасска, но город спал спокойно и исчезновение вождя не заметил. Когда на это пустое место обратили внимание журналисты, которые потыкали туда «верных ленинцев», новочеркассцы прозрели и вспыхнули праведным гневом, требуя вернуть Ленина на постамент.

Особо рьяно рыдающим об исчезнувшем, пояснили, что памятник перенесли в музей. В какой — не важно, да это никого особо и не интересовало.

В коментах соцсетей, обсуждая опрос журналистов возле пустого места, где недавно возвышался Ильич, целые диванные баталии русских воителей за идеи коммунизма.

Возмущенные новочеркассцы тихо оглядываясь на кощунство властей, начавших тихую декоммунизацию в угоду, внимание, Украине и НАТО, так как это не первый исчезнувший в городе памятник вождям пролетариата.

Массово признаются в любви Ленину и Сталину, ностальгируют по СССР, но никто не спешит защищать вождя. Никто из тех, у кого от происшествия кипит разум возмущенный, не пошел искать памятник в музей, чтобы удостоверится в его сохранности. Это все, что нужно знать о политической активности россиян.

Ну, когда распался СССР, все россияне обрадовались свободе и независимости от «братских» народов, и никто не пошел защищать СССР, бастовать, настаивать на сохранности коммунистических скреп. Все с удовольствие бежали сквозь дыру, образовавшуюся в тюрьме народов, с надеждой на свободу. Но, сбежали не все, РФ, стала новой тюрьмой для тех, у кого не было смелости или сил.

Особо фанатичные пишут капслоком «ленин-жив», привычно имитируя скрепы, но на митинг выходить не рискуют. Ведь митинг на России дело опасное, даже за любовь к Ленину можно попасть в тюрьму.

И, как-то оно понятно, что Ленина не могли убрать без ведома властей, наоборот, его убрали по их требованию, и, тем не менее, никто из россиян не готов выходить на защиту павшего Ильича.

Редкие коменты в поддержку декоммунизации Ростова, с напоминаниями об уничтоженных большевиками казачьих станицах, о Новочеркасское трагедии, когда голодных рабочих по приказу Кремля вкатывали в асфальт танками, о сотнях тысяч убитых коммунистами зажиточных кубанцев, станичников, вызывают удивление или раздражение у читателей, не более.

На России против коммунистических идолов выходят на пикеты, редко, но выходят, что удивительно в этом гетто тоталитаризма. Есть даже те, кто пытаются спорить с историческими фактами — «это фейк, такого в СССР не было».

Вся эта история еще раз доказала важный факт — граждане, не знающие историю своей страны, превращаются в население. Мы просто должны помнить об этом. И разрушая коммунистические мифы, возвращая из оккупации историю своей страны, Киевской Руси, Украины, мы тем самым разрушаем РФ, эту страшную тюрьму народов.

Олена Степова, «Информационное сопротивление»

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