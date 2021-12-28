Минобороны Литвы: НАТО необходимо предъявить Кремлю встречный ультиматум 28.12.2021, 14:59

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Требования России нарушают международное право.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во вторник, 28 декабря, заявил, что Североатлантический альянс в ответ на требования Кремля о гарантиях безопасности для России должен выдвинуть встречные, информирует LRT.

"Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные западом красные линии были не раз Кремлем нарушены", - подчеркнул министр.

По его словам, требования России нарушают международное право и не обеспечат стабильность в Восточной Европе.

Министр обороны Литвы подчеркнул, что у него нет больших ожиданий по поводу запланированных на январь переговоров между Россией и США, на которых планируют обсудить растущую напряженность вокруг Украины.

17 декабря Москва выдвинула США и НАТО свои «гарантии безопасности» и настаивает на скорейших консультациях для их принятия «пакетом». В начале декабря Путин заявлял о готовности требовать от Альянса « юридических гарантий» нерасширения. При этом российский президент отказывается дать гарантии ненападения на Украину.

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