Россия вошла в топ-5 самых несчастных стран мира 5 28.12.2021, 15:04

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Индикаторы счастья упали до минимума за 10 лет.

Россия вошла пятерку антилидеров по индексу счастья населения в 2021 году, показало исследование Gallup International, охватившее 44 страны мира, пишет finanz.ru.

При том в целом на планете уровень удовлетворенности жизнью вырос, несмотря на пандемию и сильнейшую за полвека рецессию, в России индикаторы счастья упали до минимума за 10 лет.

Число тех, кто «очень доволен» жизнью за год упало с 7% до 5%; тех, кто просто доволен, выросло с 34% до 36%. При этом 17% заявили, что «недовольны», 6% - что «весьма недовольны». А 36% не дали определенного ответа, выбрав либо вариант «ни доволен, ни недоволен», либо «затрудняюсь ответить».

Разница между долей счастливых и несчастливых - 18% - и является индексом счастья, согласно Gallup, проводящей опросы по единой методике с 1977 года.

Показатель России стал 5-м худшим среди охваченных исследованием стран. Индексы счастья ниже зафиксированы лишь в Афганистане, Гане, Ираке и Гонконге.

Максимально счастливы, по данным Gallup, россияне были в 2014 году на волне патриотического угара, связанного с присоединением Крыма. Индекс счастья достигал 59% и был близок к среднемировому (64%).

Но последовавшее падение уровня жизни обрушило настроения, окунув россиян в тоску и депрессию. Уже к 2019 году наркоз государственной пропаганды потерял анальгезирующее действие, и индекс счастья «сложился» вдвое - до 24%. Следующее два года отрезали от него еще 5 процентных пунктов, сделав отставание от мира более чем двукратным.

В среднем среди землян «очень довольны» жизнью 13% (в 2,5 раза больше, чем в России); просто «довольны» - 43% (на 7 п.п. больше, чем в РФ), следует из данных Gallup.

Недовольных в мире меньше в два раза - 9%, а «весьма недовольных» - в полтора (4%).

«Уровень счастья напрямую не связан с уровнем дохода», - отмечает вице-президент Gallup International Андрей Милехин. В топ-5 самых счастливых стран вошли Колумбия (+79), Казахстан (+76), Албания (+74), Малайзия (+73) и Азербайджан (+70).

При этом ведущие страны, включая США, Великобританию и Германию показывают результаты чуть ниже среднего мирового, но почти вдвое выше российского.

«Пандемия объединила демократические и авторитарные режимы, все они теперь стали основываться на контроле и наблюдении», - говорит Милехин.

Это перевернуло мир, лишив его ориентиров и сделав будущее непредсказуемым, а «реакция человека на непредсказуемость - страх», - добавляет эксперт.

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